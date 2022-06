Bild: Scholz, Macron a Draghi navštíví Kyjev ještě před summitem G7

Berlín - Německý kancléř Olaf Scholz hodlá společně s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a italským premiérem Mariem Draghim navštívit Kyjev ještě před summitem G7, oznámil dnes německý list Bild am Sonntag s odvoláním na své zdroje.

"Nejsme schopni to potvrdit," řekl agentuře Reuters mluvčí německé vlády, Elysejský palác a italská vláda na žádost o vyjádření dosud neodpověděly. Reuters připomněl, že žádný z tří vůdců dosud Kyjev od ruské invaze nenavštívil a že Macron bývá kritizován některými východoevropskými politiky za svou snahu udržovat dialog s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Elysejský palác tento týden uvedl, že Macron pojede do Kyjeva, až to bude užitečné. V dubnu francouzský prezident uvedl, že pojede do Kyjeva, až bude šance, že tato cesta něco změní.

Stanice BBC na svém ruskojazyčném webu poznamenala, že informace německého listu dosud nebyla potvrzena z jiných zdrojů a že většina vůdců států, kteří navštívili Kyjev během války, z bezpečnostních důvodů raději předem svou návštěvu neohlašovala.

Vrcholná schůzka představitelů skupiny velkých světových ekonomik G7 (Británie, Francie, Spojené státy, Kanada, Německo, Japonsko a Itálie) se uskuteční ve dnech 26. až 28. června v Bavorsku.