Bild: Německo zvažuje téměř úplné zastavení letů do země

Berlín - Německá vláda debatuje o omezení počtu příletů do země téměř na nulu s cílem zabránit šíření nakažlivějších mutací koronaviru. Deníku Bild to řekl německý ministr vnitra Horst Seehofer. Seehofer podle informací Bildu představil kancléřce Angele Merkelové plány, jak by se daly drasticky omezit cesty do Německa. Mezi dalšími zvažovanými opatřeními je uzavření hranic vůči regionům, kde jsou zmutované kmeny koronaviru více rozšířené.

"Nebezpečí, které tyto mutace viru představují, vyžaduje, abychom zvážili i drastická opatření," řekl Seehofer Bildu. "Zahrnují přísnější hraniční kontroly, zejména na hranicích s vysoce rizikovými regiony, ale také omezení leteckého provozu do Německa téměř na nulu, jak to teď činí Izrael," prohlásil Seehofer.

Podle zdrojů agentury Reuters však Markelová zákonodárcům konzervativní unie CDU/CSU řekla, že nechce zákaz cestování. Během zimy by však podle ní pokud možno neměl existovat turistický ruch.

Bulvární list napsal, že Merkelová o víkendu Seehofera požádala o zvážení možností, jak snížit míru zavlékání nových variant viru do Německa.

V Německu se už objevily desítky případů nákazy prostřednictvím vysoce infekčních mutací koronaviru. Ta zatím nejrozšířenější byla v prosinci poprvé zachycena v Británii.