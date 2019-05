Bilbao slavil na Giru první etapový triumf, vedení udržel Conti

L'Aquila (Itálie) - Španělský cyklista Pello Bilbao si na Giru d'Italia připsal první etapový triumf ze závodu Grand Tours. Jezdec stáje Astana nastoupil v závěru 185 kilometrů dlouhé trasy ve skupince uprchlíků a dojel si pro největší úspěch kariéry. Růžový dres lídra uhájil domácí Valerio Conti.

Bilbao zaútočil zhruba 1,5 km před cílem v závěrečném stoupání a na jeho pokus nikdo nezareagoval. Vítězství vybojoval s náskokem pěti sekund před Francouzem Tonym Gallopinem a Italem Davidem Formolem. Pro Bilbaa bylo dosud největším úspěchem etapové druhé místo z Vuelty z roku 2015.

"Tohle je pro mne opravdu významný den. Trvalo to hodně dlouho, než jsem se dočkal prvního vítězství na třítýdenním závodu," řekl Bilbao a poděkoval za pomoc celému týmu, do nějž patří i český reprezentant Jan Hirt. "To, že jsem se dostal do úniku, byla trochu improvizace. Podle plánů to měl být Dario (Cataldo), ale dneska to bylo hodně komplikované," přiznal vítěz.

Conti, jenž ve čtvrtek vystřídal v čele průběžného pořadí Primože Rogliče, dnes dojel v hlavním poli s odstupem minuty a sedmi sekund za vítězem. Hirt nabral manko 2:11, druhý český zástupce ve startovním poli Josef Černý ztratil více než osm minut.

Další obětí náročného prvního týdne se stal Kolumbijec Fernando Gaviria. Čtyřiadvacetiletý špičkový spurter stáje SAE Team Emirates, který si na letošním Giru stihl připsat jeden etapový vavřín, odstoupil kvůli zranění kolena.

Giro d'Italia - 7. etapa (Vasto - L'Aquila, 185 km):

1. Bilbao (Šp./Astana) 4:06:27, 2. Gallopin (Fr./AG2R La Mondiale), 3. Formolo (It./Bora-hansgrohe) oba -5, 4. Hamilton (Austr./Mitchelton-Scott), 5. Cattaneo (It./Androni Giocattoli-Sidermec) oba -9, 6. Rojas (Šp./Movistar) -30, 7. Henao (Kol./Ineos) -48, 8. Pedrero (Šp./Movistar) -1:01, 9. Madouas (Fr./Groupama-FDJ), 10. Vendrame (It./Androni Giocattoli-Sidermec) oba -1:07, ...69. Hirt (ČR/Astana) -2:11, 104. Černý (ČR/CCC) -8:19.

Průběžné pořadí:

1. Conti (It./SAE Team Emirates) 29:29:34, 2. Rojas -1:32, 3. Carboni (It./Bardiani-CSF) -1:41, 4. Peters (Fr./AG2R La Mondiale) -2:09, 5. Madouas -2:17, 6. Antunes (Portug./CCC) -2:45, 7. Masnada (It./Androni Giocattoli-Sidermec) -3:14, 8. Serry (Belg./Deceuninck-Quick Step) -3:25, 9. Amador (Kost./Movistar) -3:27, 10. Oomen (Niz./Sunweb) -4:57, ...78. Hirt -19:12, 133. Černý -46:52.