Bilance zemětřesení přesáhla 25.000 mrtvých, Češi vyprostili další oběti

Ankara/Damašek/Adiyaman (Turecko)/Praha - Ničivé pondělní zemětřesení v Turecku a Sýrii si vyžádalo nejméně 25.000 lidských životů. Počet známých obětí katastrofy překročil tuto hranici poté, co dnes odpoledne turecký prezident Recep Tayyip Erdogan aktualizoval bilanci své země na 21.848 obětí, informovala agentura Reuters. Ze sousední Sýrie dosud přišly informace o 3553 mrtvých. Nové údaje od vlády či opozice, ovládající části rozdělené země, dnes agentury nepřinášely. Čeští záchranáři v tureckém městě Adiyaman vyprostili od pátku ze sutin dalších 12 obětí pondělního zemětřesení. Dohromady tak zatím dostali z trosek 32 těl. Rakouští záchranáři obnovili záchranné práce, jsou pod ochranou turecké armády.

I pět dní po otřesech zároveň záchranáři v troskách měst dál nacházeli přeživší, informovala podle agentury AP turecká média. V Nurdagi západně od regionální metropole Gaziantep dnes údajně našli pětičlennou rodinu, která ve svém zříceném domě strávila 129 hodin. Ve městě Antakya zase záchranáři vynesli ze sutin 36letého muže, píše AP, podle níž se dnes podařilo zachránit celkem 12 lidí.

Počet známých obětí mezitím v Turecku od pátečního večera narostl o dalších asi 1600. Úřad pro řešení katastrof a mimořádných situací (AFAD) v ranním hlášení uvedl, že z postižené zóny na jihu Turecka bylo evakuováno bezmála 93.000 lidí a že do krizových operací je zapojeno přes 166.000 pracovníků. Erdogan při odpoledním vystoupení ve městě Sanliurfa dodal, že zraněných má Turecko přes 80.000.

Zemětřesení o síle 7,8 stupně a stovky následných otřesů zasáhly především jih Turecka, pocítil je však také severozápad Sýrie. Záchranáři i za mezinárodní spolupráce stále prohledávají trosky domů, přičemž operací se účastnil také český tým, který v pátek ráno ve městě Adiyaman vyprostil dva přeživší ze sutin zřícených domů. Šance na nalezení dalších přeživších jsou poměrně malé, i vzhledem k trvale nízkým teplotám.

V Sýrii pátrání a humanitární operace komplikuje složitá vnitropolitická a bezpečnostní situace. Obtížný je přístup zejména do regionů pod kontrolou povstaleckých skupin. I tam už pomoc v podobě stanů či přikrývek míří, podle záchranářské organizace Bílé přilby, která v oblastech působí, je však zatím zcela nedostatečná. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v pátek odhadl, že v Sýrii zemětřesení připravilo o střechu nad hlavou až 5,3 milionu lidí.

Češi vyprostili dalších 12 obětí zemětřesení

Čeští záchranáři v tureckém městě Adiyaman vyprostili od pátku ze sutin dalších 12 obětí pondělního zemětřesení. Dohromady tak zatím dostali z trosek 32 těl, zachránili dva přeživší a asistovali kolegům z jiného týmu při záchraně ženy. Dnes by měli ukončit zásah ve dvou budovách, které prohledávají od úterý.

"Ve městě Adiyaman jsou cesty většinou sjízdné, elektřina a voda zůstávají nedostupné. Tým je zdravotně v pořádku," uvedl mluvčí. V reakci na pozastavené záchranné práce Rakušanů a Němců uvedl, že ve městě Adiyaman je bezpečnostní situace v pořádku a konflikty nejsou.

Členové českého USAR (Urban Search and Rescue) týmu specializovaného na vyhledávání lidí v sutinách začali v Adiyamanu prohledávat dvě budovy o ploše zhruba 40 krát 40 metrů v úterý večer. "Dnes plánujeme zásah v nich ukončit. S koordinátorem se pak bude řešit další nasazení týmu," sdělil Kozák.

Záchranáři stále prohledávají trosky domů, zatímco šance na nalezení přeživších klesají, i vzhledem k nízkým nočním teplotám. V Sýrii pátrání a humanitární operace komplikuje složitá vnitropolitická a bezpečnostní situace. Obtížný je přístup zejména do regionů pod kontrolou povstaleckých skupin.

Český USAR tým v zahraničí v minulosti pomáhal například v libanonském Bejrútu v roce 2020 po výbuchu v přístavu, který připravil o život dvě stovky lidí a zranil dalších 6000. V českém týmu tehdy byli spolu s hasiči také kynologové se psy, statik či lékař.

Erdogan: Vláda podnikne kroky proti rabování v místech postižených zemětřesením

Vláda podnikne rázné kroky proti lidem, kteří se podílejí na rabování a dalších zločinech v místech, která tento týden postihlo v Turecku ničivé zemětřesení. Podle agentury Reuters to dnes na návštěvě postižené oblasti prohlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Agentura AFP s odvoláním na turecká média později uvedla, že v zemi bylo v souvislosti se zřícením budov zatčeno 12 lidí.

"Vyhlásili jsme výjimečný stav," řekl při návštěvě oblasti katastrofy Erdogan. "To znamená, že od nynějška by lidé, kteří se podílejí na rabování nebo únosech, měli vědět, že se na ně vztahuje pevná ruka zákona," uvedl turecký prezident. Nebylo ale jasné jaké případy únosů má na mysli, upozornily agentury.

Na jihovýchodě Turecka se působením zemětřesení zřítily tisíce budov. Mezi osobami, které úřady v této souvislosti zatkly, je podnikatel z provincie Gaziantep a jedenáct podnikatelů z provincie Şanliurfa, uvedla podle AFP turecká agentura DHA.

Bezpečnost v zóně zemětřesení se dostala do centra pozornosti poté, co tam dnes rakouská armáda a německé záchranné organizace pozastavily práce. Zdůvodnily to "stále obtížnější bezpečnostní situací" a obavami o bezpečnost záchranářů. Příslušníci rakouské specializované jednotky mezitím podle agentury APA odpoledne záchranné práce zčásti obnovili. Chrání je turecká armáda.

Erdogan také řekl, že v jižním Turecku jsou stovky tisíc budov neobyvatelné a že úřady brzy zahájí proces přestavby. "Plánovali jsme přestavbu statisíců budov," řekl. "Během několika týdnů začneme podnikat konkrétní kroky," sdělil turecký prezident.

Rakouští záchranáři v Turecku jsou pod ochranou turecké armády

Rakouští záchranáři dnes odpoledne zčásti obnovili záchranné práce po pondělním zemětřesení v Turecku. Ráno je byli nuceni přerušit kvůli obavám o vlastní bezpečnost. O tu se nyní starají příslušníci turecké armády. Informoval o tom na twitteru mluvčí rakouského ministerstva obrany Michael Bauer. Po pohřešovaných osobách podle něj začali dnes odpoledne znovu pátrat dva psovodi se svými zvířaty.

Celkem 82 vojáků ze speciální jednotky rakouské armády v místě pomáhalo dostat přeživší z trosek od úterý. Vyhrabat se jim ze sutin zatím podařilo devět lidí. Do Rakouska by se měli vrátit ve čtvrtek.

V místě, kde pracovali, se ale podle podplukovníka rakouské armády Pierra Kugelweise začala zhoršovat bezpečnostní situace. Slyšet byly prý i výstřely.

Rizikovost situace je průběžně dále vyhodnocována. Zda budou moct brzy být znovu nasazeni všichni vojáci, zatím nelze odhadnout, píše list Kronenzeitung. Podle informací armády je rakouská jednotka pomoci při katastrofách stále připravena v táboře v turecké provincii Hatay. Svou záchrannou v místě dnes krátce přerušilo i Německo.