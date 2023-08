Bilance obětí na Havaji stoupla na 99 a mohla by se zdvojnásobit

Honolulu (USA) - Bilance obětí po požárech na havajském ostrově Maui stoupla na 99, což z nich činí požáry s nejvyšším počtem obětí ve Spojených státech za více než sto let, uvedla dnes agentura AFP. Předchozí bilance čítala 96 mrtvých, mezitím pátrací týmy našly další tři mrtvá těla. Havajský guvernér Josh Green v televizi CNN varoval, že tato bilance by v příštích dnech mohla "velmi výrazně" vzrůst. "Během příštích deseti dnů by tento počet mohl zdvojnásobit," řekl Green.

Ještě stále neznámý počet lidí nebyl započten do bilance, zatímco pátrací týmy se psy vycvičenými na odhalování mrtvých prohledávají místa zdevastovaná požárem v v nejhůře zasaženém městě Lahaina. Většina těl byla dosud nalezena poblíž pobřeží oceánu, v jehož vlnách lidé hledali spásu před ohněm.

Guvernér podle agentury AP připomněl, že při postupném obnovování služeb mobilních operátorů klesl počet pohřešovaných z více než 2000 na zhruba 1300.

"Hodně lidí muselo všechno nechat na místě a rychle utéct, a tak nemají své mobily. Ty samozřejmě lehly popelem," dodal.

Havajský guvernér již v dřívějším rozhovoru, který odvysílala stanice CBS, varoval, že počet obětí bude zřejmě dále narůstat. "Denně najdou pravděpodobně deset až 20 lidí, dokud neskončí. A to bude pravděpodobně trvat deset dní. Opravdu se to nedá odhadnout," uvedl. Podle Greena je rozsah škod na západě Maui odhadován na skoro šest miliard dolarů (přes 130 miliard Kč). V sobotu hovořil o nejméně 2200 zničených domech, v neděli pak součet navýšil o dalších 500. Podle Greena si obnova poničených lokalit vyžádá "neuvěřitelné množství času".

Na Havajských ostrovech minulý týden hořelo na několika místech a psovodi pátrající po nezvěstných zatím prošli jen zlomek spálené oblasti. Podle zástupce havajských úřadů Jeffa Hickmana se pátrání nyní soustředí na prohledávání aut a ulic, brzy se pátrací týmy přesunou také do budov.

Guvernér Green mezitím avizoval vyšetřování s cílem určit, jak by se dal zlepšit havajský systém varování před živelními pohromami. Krok přichází poté, co se ukázalo, že žádná z desítek sirén na Maui nebyla aktivována, zatímco oheň postupoval do Lahainy, napsal list The New York Times. Přeživší v rozhovorech s médii popisují, jak na poslední chvíli prchali z města, když už byly jeho části v plamenech.