Bílá tygřice opustila hodonínskou zoo v dobrém stavu

Samice bílého tygra Charlota, zadržená vloni Českou inspekcí životního prostředí z nelegálního chovu, opustila 26. července 2023 hodonínskou zoologickou zahradu, kde byla přechodně umístěna do vyřešení soudního řízení. Novým domovem bude specializovaná ochranářská organizace Four Paws.

Hodonín - Zoo Hodonín dnes po necelém roce opustila samice bílého tygra Charlota. Mezinárodní nevládní organizace na ochranu zvířat Four Paws ji převeze do svého záchranného centra pro volně žijící zvířata v Německu. Tygřice je po několikaměsíčním pobytu v hodonínské zoo ve velmi dobrém fyzickém i psychickém stavu a zvládne kontakt s dalšími tygry, řekl novinářům ředitel zahrady Martin Krug.

"Poznáte to i z toho, jak se pohybuje po výběhu. Nekulhá, nepolehává, skáče, koupe se, leze na stromy a podobně. Vedle dobrého fyzického stavu to značí také to, že je spokojená. Její psychické rozpoložení jde poznat z energie, kterou do každé aktivity dává. Dobře také reaguje na své chovatele, neodmítá potravu a podobně," sdělil Krug.

Tygřici loni zabavila Česká inspekce životního prostředí z nelegálního chovu, kde vyrůstala jako domácí mazlíček. Zoo zvíře přijala v srpnu jako tříměsíční mládě, které bylo zvyklé jen na lidský kontakt. Snahou chovatelů tak vedle vhodných podmínek a péče bylo také zajistit, aby nebyla ve stresu z jiných zvířat a osvojila si chování typické pro svůj druh.

"S kolegy jsme byli postaveni před úkol, který jsme nikdy nedělali. Nikdy jsme neměli v lidské péči mládě tygra. Od začátku jsme chtěli zastavit nepřirozené chování, místo láhve jsme ji chtěli krmit z mísy a pracovat v chráněném kontaktu. Tygřice byla ale malá a kontakt potřebovala, takže zprvu to tolik nešlo. Měla jen sací reflex a mléko nasávala nosem," popsal začátky chovatel kočkovitých šelem Jiří Hlásenský.

Postupem času se chování podařilo změnit. Pracovníci zahrady ji umístili do výběhu tygrů ussurijských, přičemž jeho původní obyvatelku na nutnou dobu přesunuli do náhradních prostor. S ostatními tygry Charlotu z bezpečnostních a etických důvodů nespojili, měla ale možnost kontaktu přes mříže. "Ze začátku se bála a byla agresivní, dnes už je to ale jiné," dodal Hlásenský.

Zvíře, které v současnosti váží přes 60 kilogramů, bylo v zoo umístěno přechodně do vyřešení soudního řízení a dalšího pobytu, když majitel nebyl schopen prokázat legální původ, a její držení tak bylo nezákonné. Podle rozhodnutí soudu přešlo zvíře do vlastnictví státu. V současnosti se na základě darovací smlouvy finalizuje převod do vlastnictví Four Paws, která se zabývá odhalováním utrpení a záchranou zvířat držených v nevyhovujících podmínkách nebo soukromém zajetí.

Po zhruba desetihodinové cestě, kdy tygřice nebude uspaná, ji čeká nový domov. "Máme pro ni připravený docela velký výběh, kolem tisíce metrů čtverečních, s trávou, rostlinami, bazénem a také kamením, takže bude mít spoustu místa na hraní. Po příjezdu ji vypustíme v menším vnitřním výběhu, aby měla dostatek prostoru pro přizpůsobení se a uklidnění po cestě. Až bude připravena, může jít ven. V dalším výběhu máme ještě dva tygry, které uvidí a ucítí," sdělila Barbara van Genne z organizace.

Bílí tygři v zajetí nepatří k původnímu živočišnému druhu, ale uměle vyšlechtěné recesivní mutaci, kterou kvůli příbuzenskému křížení hlavně pro jejich atraktivitu, soukromé a komerční zájmy provázejí různé genetické poruchy. Nejčastější je to zraková sbíhavost. Mladá tygřice je jednou z tisíců velkých koček, které se v Evropě každoročně stanou obětí nelegálního komerčního obchodu s ohroženými druhy.