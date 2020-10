Bikery čeká záhy po MS také ME, ve výpravě už ale není Cink

Monteceneri (Švýcarsko) - Bez Ondřeje Cinka se musí obejít výprava českých bikerů na mistrovství Evropy, které začne ve čtvrtek ve švýcarském Monteceneri. Pátý muž ze sobotního závodu v olympijské disciplíně cross country na světovém šampionátu v Leogangu bojoval několik dnů s nachlazením a ukončil sezonu.

Zatímco ostatní čeští bikeři zamířili i kvůli opatřením spojeným s bojem proti koronaviru z Rakouska rovnou do Itálie, kde bydlí a odkud dojíždějí do dějiště MS, které se koná takřka na hranicích se Švýcarskem, současná domácí jednička v elitní kategorii mužů odjela domů.

Devětadvacetiletý Cink potvrdil absenci na ME prostřednictvím sociálních sítí. "Před mistrovstvím světa jsem byl hodně nachlazený a po závodě to bylo ještě horší, což jsem čekal. S tím jsem také do závodu šel, že mě to nejspíš skolí, ale nelituji toho. Jsem rád, že jsem bojoval a přivezl hezký výsledek," uvedl Cink.

"Bohužel jsem po závodě proležel tři dny v posteli a necítil se ideálně. Až dnes se cítím normálně, ale společně s trenérem jsme se domluvili na tom, že je lepší ukončit sezonu, odpočinout si a plně se soustředit na příští rok," doplnil Cink.

Původně se mělo ME konat už na začátku května ve Štýrském Hradci, jenže zasáhla pandemie koronaviru. Zpočátku se zvažoval na stejném místě náhradní zářijový termín, ale o něco později byl šampionát bez náhrady zrušen. Evropská cyklistická unie (UEC) poté ale přece jen pořadatele našla. Velká akce se tak po 17 letech vrátí do pohoří Monte Tamaro nedaleko Lugana do míst, kde se v roce 2003 konalo MS.

Tehdy však nebyl pro vstup do Švýcarska nutný negativní test na covid-19. Týmy je podstoupily už v Leogangu. "Máme s tím trochu problém, protože devět z našich lidí vůbec nedostalo žádnou odpověď. Je to tedy strašné, že zinkasovali 900 euro a žádná odpověď. Ostatní týmy jsou na tom stejně. Naštěstí po nás testy zatím nechtěl nikdo vidět, už jsme byli na závodišti dvakrát," přiblížil pro server mtbs.cz reprezentační trenér Viktor Zapletal.

Boje o medaile odstartuje i tentokrát závod štafet. V šestičlenném složení byl v Leogangu právě Cink na prvním úseku. "Trochu víc to měníme, dáme prostor mladým puškám. Pojedou dva junioři, kteří jsou hodně rychlí. Rozjíždět bude Honza Vastl, pak pojede Honza Zatloukal, finišmanem bude stejně jako v Leogangu David Šulc," prozradil Zapletal sestavu, která má po loňské diskvalifikaci na ME v Brně co napravovat.

V pátek je na programu disciplína sprint eliminátor. Na startu bude z Čechů jen ženské trio Jana Czeczinkarová, Tereza Neumanová a Karolína Bedrníková. "Kluci žádní nepojedou, nechceme nikoho nutit," vysvětlil Zapletal.

Víkendové závodní dny jsou ale netradičně prohozené. Nejočekávanější závody elitních kategorií se tak uskuteční již v sobotu. Zapletalův výběr se bude snažit navázat na několik povedených výsledků z MS, kde dosáhli Češi v předchozích dnech i na medaili - bronz vybojovala juniorka Aneta Novotná.

Nominace českých bikerů na ME:

Muži elite: Lukáš Kobes, Jan Škarnitzl, Jan Vastl.

Muži do 23 let: Josef Jelínek, Samuel Jirouš, Jaromír Skála.

Junioři: Jan Sáska, David Šulc, Václav Veverka, Jan Zatloukal, Daniel Žvak.

Ženy elite: Jana Czeczinkarová, Jitka Čábelická, Karla Štěpánová.

Ženy do 23 let: Tereza Neumanová, Tereza Tvarůžková, Tereza Sásková.

Juniorky: Karolína Bedrníková, Adéla Holubová, Aneta Novotná, Tereza Obořilová.

Štafeta: Jan Vastl, Jan Zatloukal, Tereza Tvarůžková, Aneta Novotná, Jitka Čábelická, David Šulc.

Program ME v Monteceneri:

--------

Čtvrtek 15. října:

15:00 cross country - závod štafet.

Pátek 16. října:

14:30 sprint eliminátor - kvalifikace,

16:30 sprint eliminátor - finále.

Sobota 17. října:

10:00 cross country - muži do 23 let,

12:15 cross country - ženy elite,

14:30 cross country - muži elite.

Neděle 18. října:

10:00 cross country - junioři,

12:15 cross country - juniorky,

14:30 cross country - ženy do 23 let.