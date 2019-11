Bikerovi Kulhavému hrozí, že bude chybět na OH v Tokiu

Praha - Biker Jaroslav Kulhavý se za současných okolností nepředstaví na olympijských hrách příští rok v Tokiu. Předběžně nominováni v disciplíně cross country byli Ondřej Cink a Jitka Čábelická. Pomyslnými náhradníky jsou Karla Štěpánová a Jan Škarnitzl.

K 1. listopadu tohoto roku mají čeští jezdci zajištěno v kvalifikačním žebříčku Mezinárodní cyklistické unie UCI pouze jedno místo. Jméno Kulhavého, jedné z největších postav historie závodů horských kol, je nyní pouze mezi šesti závodníky, z nichž by se vybíralo za předpokladu, že se České republice podaří k 28. květnu 2020 navýšit účastnickou kvótu.

Pro čtyřiatřicetiletého olympijského vítěze z Londýna 2012 a držitele stříbra z poslední olympiády v Riu de Janeiro Kulhavého bylo přitom vystoupení pod pěti kruhy v Japonsku dlouhodobě hnacím motorem a důvodem k odložení konce kariéry.

Pokud by se vítěz všech hlavních závodů světa horských kol do Tokia nakonec přece jen dostal, zúčastnil by se již páté olympiády. V roce 2004 v Aténách závod nedokončil, čtyři roky nato v Pekingu skončil osmnáctý.