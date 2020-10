Bikerka Tvarůžková dojela na SP sedmá, Bedrníková v juniorkách třetí

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Bikerka Tereza Tvarůžková dojela v druhém závodě Světového poháru cross country v Novém Městě na Moravě sedmá v kategorii do 23 let. Vylepšila tak čtvrteční desáté místo. Vyhrála druhá závodnice úvodního klání Nizozemka Ceylin del Carmen Alvaradová.

Jednadvacetiletá Tvarůžková si od začátku držela pozici v první desítce a nakonec uhájila sedmou příčku, z níž měla při dojezdu očividnou radost. "Jsem naprosto šťastná. A jsem ráda, že můj trenér měl pravdu. Před čtvrtečním závodem řekl, že to bude top 10, já byla desátá. Včera mi řekl pro dnešní závod top 7, z čehož jsem byla trochu zaražená, ale je to tam. Jsem opravdu nadšená," pochvalovala si Tvarůžková.

Na vítěznou Nizozemku ztratila tři minuty. Alvaradová projela cílem o 19 sekund před Italkou Marikou Tovovou, o dalších 20 vteřin zpět zůstala Francouzka Helene Clauzelová. Do první třicítky se z Češek vešla ještě devětadvacátá Tereza Neumanová.

V závodě Světové juniorské série vybojovala Karolína Bedrníková bronz. Úspěch českých barev podtrhla šestým místem Aneta Novotná. Suverénně zvítězila Rakušanka Mona Mitterwallnerová. V závodě juniorů byl David Šulc sedmý, vyhrál Dán Tobias Lillelund.

Bedrníková se už v zaváděcím okruhu drala dopředu a nakonec nestačila jen na skvěle jedoucí Mitterwallnerovou a Francouzku Olivii Onestiovou. Mitterwallnerová vyhrála o více než tři a čtvrt minuty, na stříbro ztratila Bedrníková půl minuty.

"Prožívám neskutečné pocity. Už od začátku jsem se cítila hrozně silná, v technice i v kopcích mi to šlo úplně super. Byl to sice hodně dlouhý a náročný závod, ale jak jsem se cítila dobře, tak to pro mě nebyl žádný problém," pochvalovala si v cíli Bedrníková.

"Od startu jsem se snažila to nepřepálit, jet si svoje tempo a postupně se dostávat dopředu. Tím, že jsem startovala ze třetí řady, jsem nemohla vypálit hned od startu, ale právě tím, že jsem si jela svoje tempo a neřešila ostatní, se mi jelo tak dobře celou dobu. Až v úplně posledním kole mě tam jedna soupeřka dojížděla, bylo to fakt kousek, ale já se snažila jet, co to šlo, abych udržela to třetí místo," dodala Bedrníková.

Šulc zaostal mezi juniory za Lillelundem o dvě a půl minuty, čtrnáctý skončil Jan Zatloukal. Lillelund absolvoval závod o půl minuty rychleji než jeho krajan Oliver Solvhoj. Na stupních vítězů je doplnil Američan Bjorn Riley, jenž dojel čtyři sekundy za Solvhojem.

Muži do 23 let vyjeli na trať v 15:00.

Světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě - cross country:

Ženy do 23 let (22,2 km): 1. Alvaradová (Niz.) 1:19:50, 2. Tovová (It.) -19, 3. Clauzelová (Fr.) -39, ...7. Tvarůžková -3:02, 29. Neumanová -9:11, 37. Kučerová -11:58, Sásková (všechny ČR) nedojela.

15:00 muži do 23 let.

Světová juniorská série:

Junioři (22,3 km): 1. Lillelund 1:08:00, 2. Solvhoj (oba Dán.) -30, 3. Riley (USA) -34, ...7. Šulc -2:27, 14. Zatloukal -3:28, 40. Žvak -8:07, 45. Holub -9:17, 48. Voženílek (všichni ČR) -9:23.

Juniorky (18,4 km): 1. Mitterwallnerová (Rak.) 1:04:21, 2. Onestiová (Fr.) -3:18, 3. Bedrníková -3:48, ...6. Novotná -5:34, 12. Obořilová -7:50, 16. Holubová -8:46, 21. Kadlecová -10:15, 30. Vaverková -14:22, 35. Krutílková -1 kolo, 40. Hovorková (všechny ČR) -2 kola.