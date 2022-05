Bikerka Spěšná dojela v Novém Městě na Moravě mezi juniorkami druhá

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Juniorka Simona Spěšná vybojovala na Světovém poháru v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě druhé místo. Dcera bývalého českého reprezentanta Milana Spěšného nestačila jen na Švýcarku Monique Halterovou, za kterou zaostala o 23 sekund, a dosáhla zatím největšího úspěchu.

"Jelo mi to skvěle, fanoušci byli neskuteční. Čekala jsem, že mi dojde, ale i díky nim se to nestalo," řekla Spěšná serveru mtbs.cz. "Závod jsem si chtěla hlavně užít, teď jsem se spíš trápila kromě minulého týdne v Albstadtu."

Oproti minulému víkendu snížila svou ztrátu na Halterovou, která v Německu rovněž zvítězila, téměř o dvě minuty. "Už jsem na ni neměla. Urvala mě v kopcích. Na vítězství mi sice ještě trochu chybělo, ale i tak jsem strašně spokojená a jsem hrozně ráda, že jsem přešla horší období. Teď jsem se znovu ujistila, že cyklistiku chci v budoucnu dělat a že mě baví," uvedla Spěšná.

Nejlepším českým juniorem byl Ondřej Novotný na 18. místě. Vítězství z Albstadtu zopakoval Dán Gustav Pedersen.

Výsledky SP v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě

Muži do 23 let: 1. Vidaure (Chile) 1:08:41, 2. Avondetto (It.) -1:10, 3. Lillo (Švýc.) -1:23, ...34. Sáska -5:20, 71. Konečný -8:45, 77. Hula (všichni ČR) -1 kolo.

Světová juniorská série:

Junioři: 1. Pedersen (Dán.) 1:03:47, 2. Schehl (Něm.) -36, 2. Cornillon (Fr.) -47, ...18. Novotný -3:29, 25. Černý -3:57, 49. Hojka (všichni ČR) -5:51.

Juniorky: 1. Halterová (Švýc.) 1:02:11, 2. Spěšná (ČR) -23, 3. Weegerová (Něm.) -41, ...13. Viktorová -3:46, 18. Hanáková (obě ČR) -4:35.