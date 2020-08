Bikeři Hynek se Stoškem vyhráli druhou etapu Swiss Epic

Graubünden (Švýcarsko) - Bikeři Kristián Hynek a Martin Stošek vyhráli dnešní druhou etapu pětidílného závodu horských kol Swiss Epic. Domácí favority a lídry soutěže Nina Schurtera s Larsem Forsterem porazili na 75 kilometrů dlouhé trati o 36 sekund a v průběžném pořadí si po pátém místě z úvodní etapy o příčku polepšili.

Jan Vastl, který jede ve dvojici s dalším Švýcarem Fabianem Gigerem, dnes dojel osmý a celkově je desátý. Olympijský šampion z Londýna Jaroslav Kulhavý se Simonem Andreassenem z Dánska figurují průběžně na 31. místě.

"První etapa začínala do hodně dlouhého kopce a pak následoval dlouhý sjezd. Do toho kopce jsme měli výbornou výkonnost, vyjeli jsme nahoru druzí, jenže ten sjezd byl hodně technický, tam jsme se trápili. Nestačili jsme těm nejlepším a byli jsme docela frustrovaní," řekl Hynek pro ČTK k úvodní úterní etapě, v níž na vítězné duo Schurter, Forster ztratili téměř sedm a půl minuty.

"Nino má velkou výhodu, jak dobře zná to prostředí, s ním se jet nedalo, byl úplně jinde než všichni ostatní," konstatoval Hynek. Dnešní etapa s velkým stoupáním v závěru české dvojici vyhovovala mnohem více. "V tom kopci jsme ukázali, že výkonnost je skutečně velmi dobrá. Nahoře jsme byli jako první, pak už následoval jen krátký sjezd, takže jsme to udrželi až do cíle, za což jsme moc rádi. Zlepšili jsme si náladu," dodal.