Bikera Cinka čeká po olympijském zklamání evropský šampionát v Srbsku

Novi Sad (Srbsko) - Ondřej Cink se dnes na mistrovství Evropy horských kol v Novém Sadu pokusí zahnat zklamání z olympijského závodu v cross country. V Tokiu český biker bojoval o medaili, pak ho ale ze závodu a průběžné bronzové pozice vyřadil prasklý ráfek.

Třicetiletý Cink touží v Srbsku po nápravě. Ve čtvrtečních štafetách ho porazil jen Ital Luca Braidot. "Je to neuvěřitelně rychlé, tohle asi nebude úplně pro mě v neděli. Hodně to tahá za nohy, je to tu samá zatáčka. Jestli to pojedeme v tomhle tempu, tak to bude peklo," řekl Cink, který nakonec přispěl k šestému místu české sestavy.

Program závěrečného dne ME dopoledne otevřou bikerky do 23 let, elitní ženská kategorie odstartuje ve 13:00. Muži se na trať vydají o tři hodiny později.