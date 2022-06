Biker Kulhavý si dojel v Jablonném pro evropský bronz v maratonu

Jablonné v Podještědí (Liberecko) - Jaroslav Kulhavý vybojoval bronz na mistrovství Evropy v maratonu na horských kolech v Jablonném v Podještědí. Titul získal Ital Fabian Rabensteiner, na kterého zlatý a stříbrný olympijský medailista v cross country ztratil na stokilometrové trati dvě minuty a 20 sekund. Druhý skončil Polák Krzystrof Lukasik, jenž zaostal za vítězem o půl minuty.

"Zlomilo se to v tom nejnáročnějším výjezdu na hvozd, kde mi ti první dva kluci trošku cukli. Trošku jsem doufal, že bych je mohl ještě dojet ve sjezdu, jenže zrovna se tam vyselektoval Rabensteiner, který je super sjezdař, takže tam už jsem víceméně nic nestáhnul. Posledních 35 kilometrů jsem pak jel sám, což byla možná trošku nevýhoda na tom větru, ale každopádně spokojenost," řekl Kulhavý.

Závodníkům ztěžovalo boj s tratí velké horko. "Bylo to těžké. Ke konci už mě docela tahaly nohy. Nevěděl jsem, zda jsou to křeče, nebo něco jiného. Už jsem pak jel opatrně a tolik do toho nešlapal. Nevěděl jsem, jak to vypadá za mnou a mohl přijít třeba defekt. Na posledních deseti kilometrech jsem se už soustředil hlavně na to třetí místo," uvedl Kulhavý.

Sedmatřicetiletý biker přidal ve své poslední profesionální sezoně další úspěch do sbírky. Na konci května ovládl domácí šampionát v maratonu před favorizovaným Martinem Stoškem, jenž o mistrovství Evropy přišel kvůli zlomenině lopatky, kterou utrpěl nedávno při závodu Světové maratonské série v Polsku. Stošek měl dnes obhajovat bronz.

"Jak bych reagoval, kdyby mi to někdo řekl před sezonou, že vyhraju domácí titul a bronz na Evropě? Těžko říct," řekl s úsměvem Kulhavý. "Samozřejmě bych tomu i mohl věřit, ale u mě je to především o zdraví, které od loňska funguje. A jakmile odtrénuju, co potřebuju, tak ta výkonnost tam pak je. Jsem vážně maximálně spokojený. A teď jsem navíc ještě tlustý, takže motivace do mistrovství světa je. Tam věřím, že teprve přijde ta opravdová forma. Uvidíme v září," prohlásil rodák z Ústí nad Orlicí, který získal během kariéry všechny významné tituly v cross country i v maratonu, v němž byl mistrem světa i Evropy.

Závod žen na 90 kilometrů na Malevil Cupu vyhrála Španělka Natalia Fischerová o téměř pět minut před Švýcarkou Janinou Wüstovou. Nejlepší Češkou v evropském šampionátu byla Karla Štěpánová na osmém místě.

Mistrovství Evropy v maratonu na horských kolech v Jablonném v Podještědí (Liberecko): Muži (100 km): 1. Rabensteiner (It.) 3:53:30, 2. Lukasik (Pol.) -29, 3. Kulhavý -2:19, 4. Petruš -4:53, 5. Vakoč -5:02, 9. Rauchfuss (všichni ČR) -9:23. Ženy (90 km): 1. Fischerová (Šp.) 4:09:07, 2. Wüstová (Švýc.) -4:59, 3. Perettiová (It.) -7:44, ...8. Štěpánová -15:46, 12. Karásková Erbenová -22:51, 14. Kalašová (všechny ČR) -26:38.