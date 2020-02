Biker Hynek poprvé pojede Cape Epic s Čechem

Praha - Poprvé v historii pojede etapový závod horských kol Cape Epic ryze česká dvojice. Zkušený biker Kristian Hynek bude v březnu v Jihoafrické republice bojovat po boku nováčka Martina Stoška a věří, že společně mohou navázat na jeho triumf z roku 2014 s Němcem Robertem Mennenem.

"Je to pro mě novinka, nikdy jsem nejel Cape Epic s českým parťákem. Nechci tady dělat nějaká velkohubá prohlášení, ale s určitou dávkou skromnosti a zároveň odhodlání můžu otevřeně říct, že tam nejedeme pro páté až desáté místo. Chceme uspět. Věřím, že jsme schopni se porvat o vítězství," řekl na dnešním setkání s novináři Hynek.

Devětatřicetiletého bikera čeká na Cape Epic, kterému se přezdívá Tour de France horských kol, sedmé vystoupení. Vedle prvenství z roku 2014 má na kontě ještě dvě druhá místa, jednou závod nedokončil.

"Je to můj poslední Cape Epic na té profesionální úrovni, chci do toho dát absolutně úplně vše. Jestli potom Cape Epic absolvuji v nějakém amatérském módu, to nechci úplně vylučovat. Beru to i jako takové předání žezla Martinovi," uvedl Hynek.

"Samozřejmě naprosto ideální scénář by byl zlatý konec. Ale aby tohle klaplo, musí se povést strašně moc věcí. Člověk musí mít více než jinde štěstí, že se mu budou vyhýbat defekty, zdravotní problémy," dodal Hynek.

Je přesvědčen, že spojení s týmovým kolegou a nováčkem závodu Stoškem bude fungovat. "Doufám, že já do toho přinesu zkušenost a Martin mě bude šetřit. Je dynamičtější, mladý. Pár etapových závodů jsme už spolu absolvovali, věřím, že spojení má velký potenciál. Přípravu jsme začali někdy v polovině listopadu a do dnešního dne jsme absolvovali dvě soustředění. Teď v neděli odlétáme na Kypr, kde absolvujeme čtyřdenní etapový závod. To je takové vyvrcholení přípravy," uvedl Hynek.

Za největší favority považuje švýcarské obhájce Nina Schurtera a Larse Forstera. Na startu bude i další Čech, olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý, který pojede s Američanem Howardem Grottsem, s nímž předloni vyhrál.

"Je tam ale řada dalších týmů, na které může spousta lidí zapomenout," upozornil Hynek. V minulosti nebyl daleko od toho, aby jel závod s Kulhavým. "Tohle spojení bylo na spadnutí a logické. Bez dalších podrobností bych řekl, že tomu bránily týmové povinnosti," řekl Hynek.

Dalším velkým cílem této sezony pro něj bude mistrovství světa v maratonu, kde vloni vybojoval stříbro. "Vloni jsme si chvíli i trošku myslel, že to bude moje poslední sezona. Nicméně ten titul mistra světa byl strašně blízko, to mě samozřejmě velmi motivovalo. Řekl jsem si, že ještě asi do starého železa nepatřím. Myslím, že můj velký plus je, že jsem na profesionálního sportovce začal jezdit na kole velmi pozdě, až v nějakých 21 letech. Takže služebně až tak opotřebovaný nejsem. Dalším největším cílem tedy je mistrovství světa v maratonu, kde to chci ještě znovu zkusit na ten nejvyšší stupínek," uvedl Hynek.

Zatím neví, kdy přesně se mistrovství světa pojede. "Původní termín byl kolem 20. září, což už je poměrně pozdě. Nicméně úplně náhodně jsme objevili, že termín se posunul o měsíc později, aniž by nám to kdokoliv řekl. Zvrhla se kolem toho velká debata, spousta kluků s tím nesouhlasí. Přijde mi to scestné, aby to bylo až kolem 20. října," řekl Hynek.

Cítí se v lepší formě než na startu loňské sezony, kdy vznikal jeho nový tým Future Cycling. "Vloni to bylo ovlivněné tím, že jsem měl poměrně dost stresu se zařizováním nového týmu. Letos je toho stresu výrazně míň, mnohem líp se mi trénuje, regeneruje, jsem i na své lepší závodní váze. Pocitově se cítím mnohem líp," dodal.