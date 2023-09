Biker Cink se v Les Gets vrátil osmým místem do elitní desítky

Les Gets (Francie) - Ondřej Cink obsadil osmé místo na Světovém poháru v cross country na horských kolech v Les Gets a po dvou nepovedených závodech se vrátil do Top 10. Pro vítězství si dojel domácí Francouz Victor Koretzky, jenž v Horním Savojsku navázal na výhru z pátečního short tracku.

Dvaatřicetiletý Cink si připsal druhý nejlepší výsledek v letošním seriálu po třetím místu v červnovém závodu v Leogangu. Poté skončil ve čtvrté desítce ve Val di Sole a koncem srpna závod v oblíbeném Vallnordu nedokončil.

Ve Francii dojel Cink s odstupem 1:19 za Koretzkým. Domácí biker porazil o 17 sekund lídra seriálu Nina Schurtera. Sedmatřicetiletý švýcarský fenomén podal další ze svých heroických výkonů, neboť startoval až ze čtvrté řady a navíc ztratil zhruba půl minuty kvůli výměně zadního kola po defektu. Třetí skončil Rumun Vlad Dascalu.

Závod žen vyhrála stejně jako před dvěma týdny v Andoře Rakušanka Mona Mitterwallnerová. Česká bikerka Jana Czeczinkarová obsadila 51. pozici.

Výsledky SP v cross country na horských kolech v Les Gets

Muži: 1. Koretzky (Fr.) 1:26:45, 2. Schurter (Švýc.) -17, 3. Dascalu (Rum.) -21, 4. Guerrini (Švýc.) -26, 5. Dubau (Fr.) -31, 6. Schuermans (Belg.) -52, ...8. Cink -1:19, 72. Škarnitzl, 73. Kobes oba -1 kolo, 92. Vobecký (všichni ČR) -3 kola.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 8 závodů): 1. Schurter 1198, 2. Flückiger (Švýc.) 1100, 3. Schwarzbauer (Něm.) 1073, 4. Sarrou 1029, 5. Griot (oba Fr.) 940, 6. Dubau 889, ...17. Cink 534, 84. Vastl (ČR) 23, 94. Škarnitzl 15, 99. Kobes 9.

Ženy: 1. Mitterwallnerová (Rak.) 1:14:51, 2. Pieterseová (Niz.) -38, 3. Ferrand Prévotová (Fr.) -1:14, 4. Battenová -1:34, 5. Blunková (obě USA) -2:28, 6. Bertová (It.) -2:57, ...51. Czeczinkarová (ČR) -1 kolo.

Průběžné pořadí (po 6 z 8 závodů): 1. Pieterseová 1546, 2. Mitterwallnerová 1225, 3. Ferrandová Prévotová 1157, 4. Kellerová (Švýc.) 1072, 5. Lecomteová (Fr.) 973, 6. Terpstraová (Niz.) 941, ...31. Čábelická 238, 71. Czeczinkarová 31, 77. Vojta 15, 84. Tvarůžková (všechny ČR) 11.