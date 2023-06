Biker Cink se díky 3. místu v Leogangu po dvou letech vrátil na pódium v SP

Leogang (Rakousko) - Český biker Ondřej Cink skončil třetí v závodě Světového poháru v Leogangu a po dvou letech se v seriálu olympijského cross country vrátil na stupně vítězů. Šestinásobný mistr republiky dosáhl v Rakousku na sedmé pódiové umístění v kariéře.

Dvaatřicetiletý Cink byl velkou část závodu ve hře o premiérové vítězství v SP. Až v závěrečném kole nestačil ve stoupání na vítězného Larse Forstera ze Švýcarska a Němce Lucu Schwarzabauera a dojel třetí s odstupem 23 sekund. Na světové pódium se Cink dostal poprvé od závěrečného závodu sezony 2021 ve Snowshoe. Ve sbírce má po dnešku čtyři druhá a tři třetí místa.

"Bylo to velmi těžké, ale už od startu jsem věděl, že mi tahle trať sedí. Měl jsem dnes velkou motivaci, cítil jsem se od začátku skvěle. Jednou jsem i zkusil nastoupit, ale kluci byli o něco silnější. V posledním kole mi trochu chyběla síla, ale z třetího místa mám opravdu radost," řekl Cink v rozhovoru po závodě.

V loňském ročníku, v němž ho sužovaly zdravotní potíže, bylo nejlepším výsledkem českého olympionika desáté místo. To zopakoval Cink minulý týden v Lenzerheide, kde absolvoval opožděný start do sezony poté, co kvůli nemoci musel vynechat úvodní závod roku v Novém Městě na Moravě.

Závod žen ovládla Nizozemka Puck Pietersová a díky druhému vítězství v sezoně po květnovém triumfu na Vysočině vede průběžné pořadí. Letošní vicemistryně světa v cyklokrosu vyhrála systémem start-cíl o 38 sekund před domácí Monou Mitterwallnerovou. Jitka Čábelická skončila čtyřicátá.

SP horských kol v Leogangu - cross country:

Muži: 1. Forster (Švýc.) 1:17:41, 2. Schwarzbauer (Něm.) -14, 3. Cink (ČR) -23, 4. Hatherly (JAR) -30, 5. Flückiger (Švýc.) -44, 6. Braidot (It.) -1:01, ...68. Škarnitzl -7:47, 72. Kobes -8:34, 79. Průdek -10:32, 88. Vastl (všichni ČR) -1 kolo.

Průběžné pořadí SP (po 3 z 8 závodů): 1. Sarrou (Fr.) 580, 2. Schurter (Švýc.) 565, 3. Schwarzbauer 548, 4. Forster 534, 5. Hatherly 516, 6. Griot (Fr.) 489, ...16. Cink 308, 80. Vastl 14.

Ženy: 1. Pieterseová (Niz.) 1:16:38, 2. Mitterwallnerová -38, 3. Stiggerová (obě Rak.) -56, 4. Rissvedsová (Švéd.) -1:25, 5. Lecomteová (Fr.) -1:54, 6. Freiová (Švýc.) -2:04, ...40. Čábelická -7:54, 68. Czeczinkarová (obě ČR) -2 kola.

Průběžné pořadí SP (po 3 z 8 závodů): 1. Pieterseová 781, 2. Ferrandová Prévotová (Fr.) 640, 3. Lecomteová 630, ...34. Čábelická 127.

Muži do 23 let: 1. Boichis (Fr.) 1:06:54, ...8. Zatloukal -1:36, 53. Sáska -6:38, 112. Holub (všichni ČR) -2 kola.

Průběžné pořadí SP: 1. Lillo (Švýc.) 402, ...8. Zatloukal 178, 53. Sáska 36.

Ženy do 23 let: 1. Pedersenová (Dán.) 1:05:09, ...22. Srnská -5:42, 25. Novotná -6:18, 43. Viktorová -9:10, 52. Šafářová -11:05, 54. Spěšná (všechny ČR) -11:25.

Průběžné pořadí SP: 1. Pedersenová 455, ...24. Srnská 100, 27. Novotná 87, 29. Viktorová 76, 36. Šafářová 68, 40. Spěšná 60, 66. Holubová (ČR) 17.