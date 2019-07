Biker Cink na ME v Brně na medaili nedosáhl, vyhrál Van der Poel

Brno - Český biker Ondřej Cink dojel na mistrovství Evropy horských kol v Brně v olympijské disciplíně cross country dvanáctý. S velkým náskokem zvítězil velký favorit Mathieu van der Poel z Nizozemska. Stříbro získal Švýcar Florian Vogel, pro bronz si dojel další Nizozemec Milan Vader.

Pozici hlavní aspirantky na zlato uhájila mezi ženami Švýcarka Jolanda Neffová a vyjela si tak již čtvrtý evropský titul. Nejlepší Češkou byla třináctá Jitka Čábelická, Karla Štěpánová obsadila 17. místo. Matěj Průdek dojel mezi muži do 23 let osmnáctý, zlato získal Rumun Vlad Dascalu. Český reprezentační tým se tak v Brně medaile nedočkal.

Osmadvacetiletý Cink byl v průběhu celého závodu ve hře o cenné kovy. Ještě do posledního osmého okruhu najel jako čtvrtý, technické problémy ho ale připravily o lepší umístění. Pětadvacátý byl Martin Stošek, jenž propadl výsledkovou listinou z průběžné 16. příčky kvůli defektu v předposledním kole. Dvojnásobný olympijský medailista Jaroslav Kulhavý obsadil 31. místo.

"Měl jsem problém s tlumičem. Bylo to, jako kdybych začínal s celoodpruženým kolem, ale pak jel skoro celý závod na pevném kole. Zadní tlumič byl pořád zamčený a nechtěl se odemknout. Na těch kamenech to bylo hodně cítit. Šel jsem do závodu s tím, že chci medaili. Takže je to pro mě zklamání, nejsem spokojený ani s výkonem," řekl Cink novinářům.

Alespoň vlastní výkon trochu potěšil Kulhavého. "Bylo to jakžtakž, i když to každopádně pořád není sto procent. Furt s tím ještě bojuju, ale doufám, že už se pomalu vracím, tělo půjde zanedlouho na úplné maximum a bude to zase fungovat," přál si Kulhavý.

Čtyřiadvacetiletý všestranný Van der Poel zaváhal pouze v prvním kole, kdy měl nepříjemný pád, ale postupně se oklepal, dotáhl se zpět na čelo a ve třetím okruhu ujel všem pronásledovatelům. Vogel zaostal za novým evropským šampionem o 43 sekund, Vader jich ztratil dalších 19. Závod vůbec nevyšel druhému hlavnímu favoritovi Gerhardu Kerschbaumerovi. V průběhu se Ital ocitl až ve třetí desítce, nakonec obsadil 16. místo.

Šestadvacetiletá Neffová si úspěšnou obhajobu vysloužila skvělým výkonem, když hodinu a půl dlouhému závodu dominovala od začátku do konce. Evropské zlato v individuální disciplíně mohla slavit již počtvrté po letech 2015, 2016 a 2018, a to s takřka tříminutovým náskokem. Stříbro má Ukrajinka Jana Bělomojná, bronz Elisabeth Brandauová z Německa.

Čábelická jezdila v úvodní polovině závodu na konci první desítky, pozici ale neudržela a o pár příček se propadla. Do cíle přijela s mankem takřka sedmi a půl minuty na vítěznou Neffovou, na desítku jí chyběly téměř dvě minuty.

"Jsem spokojená tak nějak napůl. Čekala jsem možná trošku víc, ale dneska na víc prostě nebylo. Navíc jsem tam ve dvou kolech po sobě udělala chybu ve stejném místě, čímž mi ta skupinka trochu odskočila a já nebyla schopná si holky docvaknout a trochu zrychlit. Asi na lepší umístění dnes chyběl i trošku výkon," uvedla Čábelická.

Průdek se během závodu mužské třiadvacítky neustále probíjel dopředu a chvíli měl na dosah první desítku. Nakonec mu chyběly síly. "Chtěl jsem být alespoň do patnáctky, což nevyšlo, ale bylo to alespoň lepší než doposud. V jednu chvíli se mi jelo opravdu dobře a v té patnáctce jsem byl, ale pak už to nebylo vůbec dobré," přiznal Průdek.

"Poslední kolo už jsem nemohl, začala mě bolet záda a byl jsem rád, že jsem ho vůbec objel. Chybí mi ještě o něco větší vytrvalost. Je tady pěkná, ale zároveň rychlá trať, člověk si tu moc neodpočine," dodal.

Závod nevyšel favorizovanému Dánovi Simonu Andreassenovi, který bojoval s dýchacími obtížemi, v polovině odpadl z vedoucí skupinky a skončil s takřka pětiminutovým mankem na vítěze až patnáctý. Dascalu vyhrál o minutu před Švýcarem Filippem Colombem, bronz získal Němec Maximilian Brandl.

Čábelická: Desítka mě mrzí, ale dneska na víc prostě nebylo

Na bikerce Jitce Čábelické bylo po závodě na mistrovství Evropy v Brně dobře patrné, jak se to v ní pere. Na domácí trati odvedla za velké pomoci diváků maximum, jenže ani to nestačilo na umístění v první desítce, po němž toužila.

Za desítkou zaostala o necelé dvě minuty. "Jsem spokojená tak nějak napůl. Chtěla jsem být do desítky. Takže to mě trochu mrzí," řekla Čábelická v rozhovoru s novináři. "Čekala jsem možná trošku víc, ale dneska na víc prostě nebylo," přiznala devětadvacetiletá závodnice, dříve známa pod dívčím jménem Škarnitzlová.

"Navíc jsem ve dvou kolech po sobě udělala chybu ve stejném místě, čímž mi ta skupinka trochu odskočila a já nebyla schopná si holky docvaknout a trochu zrychlit. Asi na lepší umístění dnes chyběl i trošku výkon," doplnila.

Sólový úprk vítězné Jolandy Neffové za titulem ji nepřekvapil. "Jolanda patří dlouho ke světové špičce a když má svůj den, tak prostě zalítne. Navíc si myslím, že jí mohl sedět profil trati a technika, protože ona je na tom technicky výborně. Gratuluju jí k úžasnému výkonu," ocenila Čábelická.

Jí osobně se ale víc líbila trať v původní podobě. "Tak, jak vypadala, než ji trochu změnili těma kamenama. Ale tratě dnes takové jsou. Každá je trochu jiná a vždy záleží na tom, jak se s tím závodník popasuje," řekla Čábelická.

Domácí prostředí a atmosféru si ale užívala naplno. "To je super. Musím říct, že se mi vždy líbí atmosféra v Novém Městě. A jsem strašně překvapená, kolik přišlo lidí sem, protože doteď to bylo takové komornější. Ale dneska diváci vytvořili úžasný kotel. Doma nás vždy přijdou podpořit a ještě z nás vyždímou něco navíc," ocenila.

Výsledky mistrovství Evropy v cross country horských kol

Muži: 1. M. van der Poel (Niz.) 1:28:34, 2. Vogel (Švýc.) -43, 3. Vader (Niz.) -1:02, 4. Griot (Fr.) -1:18, 5. Indergand (Švýc.) -1:24, 6. Braidot (It.) -1:37, ...12. Cink -2:31, 25. Stošek -4:14, 31. Kulhavý -5:48, 33. Škarnitzl -6:28, 41. Paprstka -8:52, 51. Kobes -3 kola, Vastl (všichni ČR) nedokončil.

Ženy: 1. Neffová (Švýc.) 1:30:08, 2. Bělomojná (Ukr.) -2:52, 3. Brandauová (Něm.) -3:05, 4. Terpstraová (Niz.) -3:20, 5. Wloszczowská (Pol.) -3:31, 6. Kellerová (Švýc.) -3:43, ...13. Čábelická -7:22, 17. Štěpánová -9:20, 31. Ježková -2 kola, 35. Pichlíková, 37. Veselá, 40. Urbanová (všechny ČR) všechny -3 kola.

Muži do 23 let: 1. Dascalu (Rum.) 1:17:27, 2. Colombo (Švýc.) -59, 3. Brandl (Něm.) -1:36, ...18. Průdek -5:17, 27. Zadák -6:32, 37. Jelínek -8:33, 39. Ševců -9:17, 45. Tomášek, 47. Bártek (všichni ČR) oba -1 kolo.