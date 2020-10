Biker Cink dojel na Vysočině devátý, vyhrál Dán Andreassen

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Biker Ondřej Cink dojel devátý v prvním závodě Světového poháru v olympijské disciplíně cross country v Novém Městě na Moravě. Poprvé v kariéře zvítězil v elitní kategorii Dán Simon Andreassen. Závod žen vyhrála s více než půlminutovým náskokem Loana Lecomteová z Francie. Nejlepší Češkou v úvodním klání série v celé sezoně byla na 23. místě Jitka Čábelická. Lépe si v kategorii do 23 let vedla Tereza Tvarůžková, která dojela desátá.

Cink nechyběl v silné vedoucí devítičlenné skupině, které se utrhla zkraje závodu. Přestože měl místy problémy, stále držel umístění v desítce. Naproti tomu suverén posledních sezon Nino Schurter ze Švýcarska jako kdyby se dostával delší dobu do provozní teploty a propadl se postupně až do třetí desítky.

Souboj o zlato se pak překvapivě přestal týkat jednoho z hlavních favoritů Švýcara Mathiase Flückigera, jenž ani nedojel do cíle. Andreassen zvládl lépe závěr, v němž byl jeho soupeřem o prvenství Francouz Maxime Marotte. Ten nakonec zaostal o devět sekund, třetí skončil Nizozemec Milan Vader. Osminásobný světový šampion Schurter se musel přes skvělou stíhací jízdu spokojit se čtvrtým místem. Dlouho vedoucí Brazilec Henrique Avancini byl těsně za ním pátý.

Cink měl na vítěze manko 71 sekund, třiatřicátý dojel Jan Škarnitzl. "Jsem hodně spokojený se svým výkonem, bohužel tahle uklouzaná trať mi nesedí. Hodně jsem ztrácel ve sjezdech, což byla dnes moje hlavní slabina. V kopcích tam ten výkon ale byl," pochvaloval si Cink.

Třetí žena úterního short tracku Lecomteová vyhrála suverénně před Anne Terpstraovou z Nizozemska a svou slavnější krajankou Pauline Ferrandovou-Prévotovou. Čábelická ztratila na jednadvacetiletou Lecomteovou, která triumfovala hned při premiéře v SP mezi elitou, téměř šest a půl minuty, na nejlepší desítku měla tříapůlminutové manko.

"Mně se tady nikdy moc nedaří," konstatovala Čábelická. "Ale dejme tomu, bylo to docela dobré. Škoda jen toho posledního kola, kdy mi to na ne úplně těžkém místě uklouzlo na kořenu. Sice jsem se zvedla rychle, ale otočila jsem si řídítka a nadvakrát to rovnala. To mě vyhodilo z tempa víc než ten samotný pád. Tam jsem pár pozic ztratila," popsala.

Jana Czeczinkarová dojela osmatřicátá, Karla Štěpánová závod po pádu nedokončila. "I když jsem docela potlučená, věřím, že nepůjde o nic vážnějšího," řekla Štěpánová.

Ranní boj žen do 23 let o umístění na nejvyšším stupínku v úvodním závodě sezony, kterou stejně jako celý sportovní svět výrazně poznamenala pandemie koronaviru, vyhrála Italka Giorgia Marchetová.

Jednadvacetiletá Tvarůžková měla po hodinu a půl dlouhém závodě manko na vítězku bezmála tři minuty. Ve Vysočina Areně, kde se bez přítomnosti diváků uskuteční hned po sobě rovnou dva závody SP, se neztratila ani další Češka Tereza Sásková, jíž patřilo 17. místo.

"Dnes jsem byla šíleně nervózní, ale pár minut před startem to ze mě spadlo. Na startu tam byla kolize a jedna holčina před námi spadla, ale přesto se mi podařilo konečně dobře odstartovat, za což jsem byla šíleně ráda. První kolo se mi nejelo úplně nejlépe, ale pak jsem se rozjela a bylo to dobré. Škoda, že tady nebyli diváci, v závěru by mi určitě pomohli v boji o nejlepší sedmičku, ale i tak super," uvedla Tvarůžková.

V mužské třiadvacítce zvítězil jednadvacetiletý Brit Thomas Pidcock, jenž má na kontě řadu úspěchů také v cyklokrosu i na silnici a na příští sezonu už má podepsanou smlouvu s elitní stájí Ineos. Vyhrál takřka o půl minuty před Švýcarem Alexandrem Balmerem. Nejlepší z domácích závodníků byl šestatřicátý Samuel Jirouš, jenž ztratil na vítěze šest a čtvrt minuty.

V pátek se ve Vysočina Areně pojede další závod SP v short tracku, o víkendu pak také v cross country.

Muži:

Elite (30 km): 1. Andreassen (Dán.) 1:34:39, 2. Marotte (Fr.) -9, 3. Vader (Niz.) -26, 4. Schurter (Švýc.), 5. Avancini (Braz.) oba -44, 6. Hatherly (JAR) -52, ...9. Cink -1:11, 33. Škarnitzl -5:21, 52. Vastl -7:20, 62. Paprstka -8:31, 64. Kobes -8:42, 87. Vobecký -1 kolo, 98. Průdek, 99. Ševců (všichni ČR) oba -2 kola.

Do 23 let (26,1 km): 1. Pidcock (Brit.) 1:24:11, 2. Balmer -27, 3. Albin (oba Švýc.) -34, ...36. Jirouš -6:16, 44. Jelínek -6:56, 59. Kučera -8:59, 66. Skála -10:14, 81. Hula -12:43, Bartek, Elčkner (všichni ČR) oba nedojeli.

Ženy:

Elite (22,2 km): 1. Lecomteová (Fr.) 1:22:06, 2. Terpstraová (Niz.) -31, 3. Ferrandová-Prévotová -37, 4. Geraultová (obě Fr.) -1:15, 5. Stiggerová (Rak.) -1:21, 6. Courtneyová (USA) -1:48, ...23. Čábelická -6:29, 38. Czeczinkarová -9:33, Štěpánová (všechny ČR) nedojela.

Do 23 let (22,2 km): 1. Marchetová (It.) 1:27:45, 2. Alvaradová (Niz.) -9, 3. Battenová (USA) -17, ...10. Tvarůžková -2:50, 17. Sásková -5:00, 33. Kučerová -9:33, 34. Neumanová (všechny ČR) -10:06.