Biker Cink byl na ME dvacátý, Czeczinkarová jedenáctá

Novi Sad (Srbsko) - Jeden z hlavních favoritů závodu cross country na mistrovství Evropy horských kol Ondřej Cink obsadil 20. místo. Novým šampionem se v srbském Novém Sadu stal Švýcar Lars Forster, druhý byl Dán Sebastian Fini Carstensen, třetí pak další Švýcar Filippo Colombo. Mezi ženami byla nejlepší Češkou jedenáctá Jana Czeczinkarová. Titul obhájila Pauline Ferrandová-Prévotová z Francie, stříbro si vyjela Nizozemka Anne Terpstraová před krajankou Anne Tauberovou.

Očekávaný závod mužů Cinkovi ve velkém horku nesedl. Dokončil ho s mankem téměř dvou a půl minuty na Forstera. Jan Škarnitzl obsadil 24. příčku, o tři místa za ním dojel do cíle Jan Vastl. Zbývající člen českého kvarteta Lukáš Kobes závod nedokončil.

"Start byl dobrý, ale tohle nemám rád, to asi nejsou moc závody pro mě. První kolo jsem jel, pak jsem si chtěl trochu zvolit, ale tady to nejde... Najednou jsem byl v té skupině na dvacáté pozici. Svou roli hrálo i to vedro. Po dvou kolech jsem nedokázal vůbec regenerovat. Tušil jsem to už před startem, ale šel jsem bojovat. Zkusil jsem to, nechal jsem tam všechno, ale ta trať nebyla pro mě. Nešlo mi to, bylo to hrozně rychlé," řekl Cink v rozhovoru pro server mtbs.cz.

Forster dokázal uhájit menší náskok před čtyřčlennou skupinkou pronásledovatelů. Osmadvacetiletý Švýcar se postaral o čtvrtý triumf země helvétského kříže v závodě elitní mužské kategorie na ME za posledních pět let. Sám už dokázal zvítězit v roce 2018. Carstensen dokončil závod jen o tři sekundy později.

Čtyřiadvacetiletá Czeczinkarová vypadla až v závěru z první desítky, zaostala za ní nakonec o 11 sekund. Na vítěznou Ferrandovou-Prévotovou ztratila takřka tři a půl minuty. Šestnáctá byla Tereza Tvarůžková, až 31. skončila zkušená Jitka Čábelická.

"S výsledkem jsem hodně spokojená, dobře jsem odstartovala, což u mě není úplně obvyklé. Většinou v každém závodě začnu po prvním kole chytat ztrátu, tady se to ale nestalo, dokázala jsem to s holkama podržet a pak i o nějaká místa poskočit dopředu. S průběhem závodu jsem spokojená, akorát v závěru mi tam dvakrát spadl řetěz po těch schodech, takže jsem si to musela dojíždět a stálo mě to hodně sil," uvedla Czeczinkarová.

Čábelická byla naproti tomu hodně zklamaná. "Závod jsem zkrátka nezvládla, začátek byl sice dobrý, dobře jsem i odstartovala, pak jsem ale v dalším kole šla přes hranu a už jsem to nedokázala rozjet. Nezvládla jsem to psychicky, nezvládla jsem vedro, prostě se to nepovedlo. Potřebuju na trati delší kopce, tohle bylo strašně rychlé," konstatovala Čábelická.

Devětadvacetiletá úřadující světová šampionka Ferrandová-Prévotová si vynahradila zklamání z olympijského závodu, kde po chybě uzavřela první desítku. Stejně jako loni ve švýcarském Monteceneri jí byla nejblíže Terpstraová, na suverénní Francouzku ztratila více než minutu a čtvrt. Tauberová přijela do cíle o 20 sekund později.

V závodě žen do 23 let zvítězila s minutovým náskokem Rakušanka Mona Mitterwallnerová. Na stupních vítězů ji doplnily Puck Pieterseová z Nizozemska a Němka Ronja Eiblová. Nejlepší z Češek byla čtrnáctá Tereza Sásková. Za první desítkou zaostala o minutu a půl.

Muži elite:

1. Forster (Švýc.) 1:26:30, 2. Carstensen (Dán.) -3, 3. Colombo (Švýc.), 4. Blums (Lot.) oba -4, 5. Andreassen (Dán.) -6, 6. Sincov (Rus.) -13, ...20. Cink -2:24, 24. Škarnitzl -2:51, 27. Vastl -3:12, Kobes (všichni ČR) nedokončil.

Ženy elite:

1. Ferrandová-Prévotová (Fr.) 1:26:36, 2. Terpstraová (Niz.) -1:19, 3. Tauberová (Niz.) -1:39, 4. Popovová (Ukr.) -2:10, 5. Indergandová (Švýc.) -2:13, 6. Loivová (Est.) -2:14, ...11. Czeczinkarová -3:26, 16. Tvarůžková -4:58, 31. Čábelická -1 kolo (všechny ČR).

Ženy do 23 let:

1. Mitterwallnerová (Rak.) 1:13:31, 2. Pieterseová (Niz.) -1:00, 3. Eiblová (Něm.) -1:37, ...14. Sásková -6:06, 17. Holubová -7:04, 33. Šafářová (všechny ČR) -2 kola.