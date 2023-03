BIE obdržela závěrečnou zprávu o Expo 2020 v Dubaji

Ilustrační foto - Brána do areálu světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji

Dokument s názvem "Příběh Expo 2020 Dubaj" předal generálnímu tajemníkovi Mezinárodního úřadu pro výstavy (BIE) Dimitrimu Kerkentzesovi šejk Ahmed ibn Saíd Al-Maktúm, předseda vyššího výboru Expo 2020 Dubaj a předseda úřadu Expo City Dubai. K němu se připojila například Reem Al Hashimi, ministryně mezinárodní spolupráce Spojených arabských emirátů (SAE) a generální ředitelka úřadu Expo City Dubaj.

Pětisetstránková zpráva vydaná v angličtině, arabštině a francouzštině podrobně popisuje hlavní události a úspěchy první světové výstavy Expo, která se konala poprvé v regionu Blízkého východu, Afriky a jižní Asie. Sleduje příběh Expo od vzniku projektu kandidatury až po fázi odkazu, podrobně popisuje vizi vedení SAE, přípravnou a stavební fázi včetně problémů spojených s pandemií Covid-19 a šestiměsíční období konání akce. Zpráva vzdává hold účastníkům, zaměstnancům, dobrovolníkům a návštěvníkům, kteří přispěli k tomu, že se Expo 2020 Dubaj stalo milníkem v dějinách SAE.

Šejk Ahmed uvedl: "Všichni účastníci, zaměstnanci, dobrovolníci a návštěvníci se zasloužili o to, že se Expo 2020 Dubaj stalo milníkem v historii SAE. Díky vedení a trvalé podpoře našeho moudrého vedení se Expo 2020 Dubaj stalo bezprecedentním úspěchem – světovou výstavou, která zůstane v našich vzpomínkách pro další generace. Tato zpráva je trvalým dokladem o všem, čeho jsme dosáhli, o tom, jak jsme se zavázali něco změnit a jak jsme společně tento slib splnili. Předkládáme ji BIE s nesmírnou hrdostí na náš společný úspěch a na znamení našeho závazku navázat na jeho ducha a hodnoty v naší další kapitole - Expo City Dubaj."

Dimitri Kerkentzes, generální tajemník BIE, konstatoval, že Expo 2020 v Dubaji vzniklo na základě odvážné vize, odhodlání a mezinárodní solidarity, která spojila svět, aby ukázala to nejlepší z lidstva. "Příběh Expo 2020 zprostředkovává tuto cestu budoucím generacím a doplňuje odkaz Expo spolu s Expo City Dubaj a trvalým duchem Expo 2020, který se dotýká všech, kdo byli součástí tohoto úsilí. Jestli nás tato zpráva něco učí, pak to, že lepší budoucnost je dosažitelná, když inspirované mysli spolupracují na pozitivní změně pro všechny a všude."

Všeobecné světové výstavy v Dubaj, jejíž téma znělo "Spojujeme mysli, vytváříme budoucnost", se zúčastnilo 192 zemí. V období od 1. října 2021 do 31. března 2022 ji navštívilo 24,1 milionu příchozích. Její dědictví, Expo City Dubai, dnes tvoří novou čtvrť Dubaje, která je plánem čistého, zeleného, na inovace zaměřeného města orientovaného na člověka.

Výstavy Expo jsou globálními setkáními národů, které se zabývají univerzálními výzvami naší doby. Tyto jedinečné globální akce nabízejí cestu do nitra vybraného tématu prostřednictvím poutavých a strhujících zážitků. Konají se každých pět let a trvají až šest měsíců – umožňují zemím postavit výjimečné pavilony a proměňují hostitelské město na dlouhá léta dopředu.

Příští světová výstava se bude konat v roce 2025 v japonské Ósace na téma "Designing Future Society for Our Lives". Následující Expo by se mělo konat v roce 2030, v současné době běží kandidátský proces. Hostitelskou zemi zvolí členské státy BIE na 173. valném shromáždění BIE v listopadu 2023.