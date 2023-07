Bidenův syn Hunter nepřiznal neplacení daní, dohoda s prokurátory je pozastavena

Wilmington (USA) - Syn amerického prezidenta Joea Bidena dnes u soudu odmítl vinu v případu dvou daňových přestupků poté, co dohoda o vině a trestu mezi prokurátory a Hunterem Bidenem ztroskotala. Informovala o tom agentura AP, podle níž jde o nečekaný vývoj. Dohoda je nyní pozastavena, soudkyně podle deníku The New York Times (NYT) požaduje úpravu, která by omezila imunitu nabídnutou prezidentovu synu vůči potenciálním dalším obviněním.

Po červnovém oznámení dvou stran se očekávalo, že Biden mladší se dnes u soudu ve státě Delaware přizná k pozdnímu zaplacení daní, jakož i k neoprávněnému držení střelné zbraně, které je předmětem další dohody mezi prokurátory a jeho právníky. Obviněný by tak podle médií vyvázl jen s podmínkou, dohody tohoto typu nicméně vyžadují souhlas soudů.

Navrhované ujednání spojené s daňovou kauzou se ale ocitlo v problémech, když právník Bidena mladšího dohodu prohlásil za neplatnou v návaznosti na slovní výměnu mezi soudkyní Maryellen Noriekaovou a prokurátorem Leem Wisem. Soudkyně se jej ptala, zda by dohoda prezidentovu synu poskytla imunitu vůči stíhání za další potenciální přečiny včetně skutků souvisejících se zastupováním zahraničních vlád. Wise odpověděl, že nikoli.

Noriekaová, kterou do funkce jmenoval Bidenův předchůdce Donald Trump, zároveň vyjádřila výhrady ohledně podmínek dvojice dohod a mimo jiné označila za "neobvyklý" návrh o ukončení případu neoprávněného držení zbraně. Během jednání vyzvala dvě strany, aby dál jednaly, načež televize CNN přišla s informací, že se rýsuje nový návrh s užším vymezením imunity vůči dalšímu stíhání. Schválen ale nakonec nebyl.

Analytik CNN Elie Honig předtím označil za "velmi, velmi vzácné", aby dohoda o vině a trestu před soudem takto narazila. Podle AP soudkyně dvěma stranám dala 30 dní na to, aby ji přesvědčily, proč by měla na jejich návrhy přistoupit. NYT uvádí, že Biden mladší své vyjádření o vině zvrátí, najde-li s prokuraturou řešení vyhovující Noriekaové. Podle jeho právníků by mohly úpravy dohody zabrat asi dva týdny.

Prezidentův 53letý syn je viněn z toho, že za roky 2017 a 2018 pozdě zaplatil daně z příjmů a že v roce 2018 zatajil užívání drog při nákupu pistole. Jeho právníci a ministerstvo spravedlnosti v červnu oznámili, že obviněný je připraven přiznat vinu a podrobit se omezením ohledně užívání zbraní a tím tyto dvě kauzy ukončit.

Dohoda byla oznámena po letech vyšetřování aktivit Bidena mladšího, které zahrnují lobbistickou činnost a vazby na zahraniční podniky. Jeho právníci dohodu prezentovali jako poslední kapitolu případu, prokurátor Wise ale dnes u soudu uvedl, že vyšetřování prezidentova syna zůstává otevřené.