Bidenův syn Hunter čelí obviněním v souvislosti s držením zbraní a drogami

Washington - Federální soud v americkém Delawaru dnes obvinil Huntera Bidena, syna amerického prezidenta Joea Bidena, ze tří zločinů souvisejících s nákupem a držením zbraní v době, kdy byl aktivním uživatelem drog. Dvě obvinění se týkají incidentu, kdy Biden mladší podle prokuratury v roce 2018 lhal, když při nákupu revolveru Colt Cobra na formuláři uvedl, že nelegální látky neužívá. Třetí obvinění souvisí s údajným případem, kdy 53letý Biden mladší tutéž zbraň už vlastnil, a přitom si byl vědom, že je uživatelem drog.

Obvinění přicházejí asi měsíc poté, co se prokurátorům a obhájcům Bidena mladšího nepodařilo uzavřít mimosoudní dohodu o jeho trestním stíhání. Tehdejší dohoda se týkala také dvou údajných trestných činů souvisejících s daněmi. Ta však podle listu The New York Times (NYT) prokurátoři mohou stále ještě vznést. Současná trojice obvinění podle agentury AP nese maximální trest odnětí svobody deset let v prvních dvou případech a pět let ve třetím případě.

Rozhodnutí o obvinění dnes podepsal prokurátor David Weiss, jehož ministr spravedlnosti Merrick Garland v srpnu jmenoval v kauze zvláštním vyšetřovatelem. Jde o mechanismus, který americká vláda využívá při vyšetřování mimořádně politicky citlivých kauz, Garland loni takto jmenoval prokurátora Jacka Smithe, aby dohlížel na vyšetřování týkající se exprezidenta Donalda Trumpa.

Osoba prezidentova syna, konkrétně jeho podnikatelské aktivity, je už dlouho prostředkem pro kritiku Bidenovy administrativy ze strany pravicového křídla Republikánské strany. Kauza se v průběhu let stala předmětem divokých spekulací. Údajným propojením lídra Demokratické strany Bidena s podnikáním jeho syna se už několik měsíců zabývají republikánští kongresmani, důkazy se jim však zatím odhalit nepodařilo.

Kauza nabrala vývoj tento týden, kdy předseda americké Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy souhlasil se zahájením procesu ústavní žaloby (impeachmentu) na demokratického prezidenta Bidena. Ten podle McCarthyho lhal americkému lidu o zahraničních aktivitách svého syna Huntera. Vyšetřování kongresmanů se podle McCarthyho zaměří na obvinění ze zneužití pravomocí, obstrukce a korupci.

Bílý dům tvrzení ve středu označil za neopodstatněná a bez důkazů. Republikáni podle Bidena usilují o impeachement v rámci širší snahy destabilizovat demokratickou vládu.

K dnešnímu obvinění Huntera Bidena se Bílý dům zatím nevyjádřil, ve dřívějších prohlášeních nicméně dával prezident Biden najevo, že jeho administrativa se ve vyšetřování jeho syna nijak neangažuje.

"Jak jsme uvedli již mnohokrát v minulosti, prezident se nezúčastnil se svým synem žádných obchodních aktivit... prezident svého syna miluje a je na něj pyšný, že převzal zodpovědnost za své činy a snaží se dát svůj život dohromady," uvedl v červnu mluvčí Bílého domu Ian Sams.