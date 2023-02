Bidenův projev v Kongresu je vnímán i jako možná ochutnávka volební kampaně

Washington - Výdajové programy prosazené v uplynulých dvou letech, podpora Ukrajiny, pozitivní ekonomické ukazatele, ale i apel na spolupráci v rozděleném Kongresu či předehra k další prezidentské kampani. Takové budou podle amerických komentátorů motivy poselství o stavu unie, které v noci na středu přednese šéf Bílého domu Joe Biden vstupující do druhé poloviny svého mandátu. Prezident se bude snažit Američany přesvědčovat nejen o tom, že jeho úřadování je úspěšné, a pravděpodobně i o tom, že si zaslouží znovuzvolení.

Web Politico v pondělí napsal, že nadcházející projev před členy obou komor Kongresu by mohl nabídnout dosud nejjasnější představu o argumentech, s nimiž Biden půjde do voleb roku 2024. Agentura Bloomberg zase v pravidelném vystoupení hlavy státu vidí "první velký předvolební projev".

Událost je takto brána i přesto, že 80letý Biden zatím oficiálně novou kandidaturu nepotvrdil. Již delší dobu však dává najevo, že chce o znovuzvolení usilovat, a americká média spekulují o tom, že definitivní oznámení může přijít do několika týdnů. Projev v Kongresu je pro Bidena mimořádnou příležitostí, jak před startem nové kampaně oslovit miliony voličů.

Prezidenti Spojených států musí podle ústavy "jednou za čas" předstoupit před kongresmany s hodnocením situace v zemi, přičemž zpravidla hovoří o tom, že USA pod jejich vedením vzkvétají. Biden své poselství o stavu unie přednese podruhé. Poprvé tak učinil loni na začátku března, jen několik dní po útoku ruské armády na Ukrajinu. Kromě reakce na invazi byly tehdy mezi hlavními tématy vysoké ceny pohonných hmot či boj proti pandemii nemoci covid-19.

Vojenská podpora Ukrajiny pravděpodobně bude klíčovým tématem i dnes po 21:00 washingtonského času (středa 03:00 SEČ), zároveň se však očekává velký důraz na části Bidenova programu prosazené v prvních dvou letech jeho mandátu. Zásadními úspěchy jsou pro amerického prezidenta předloňský balík investic do infrastruktury a rozsáhlý loňský zákon na podporu zdravotní péče a boje proti klimatickým změnám, u veřejnosti ale Bidenovi tato vítězství patrně příliš nepomohla. Jeho popularita zůstává od léta 2021 nízká a čerstvý průzkum pro televizi ABC a list The Washington Post naznačuje, že většina Američanů Bidena nepovažuje za úspěšného.

Podle informací Politico prezident pověřil svůj tým, aby připravil projev, který "velmi jednoduchým jazykem vysvětlí Američanům, čeho přesně jsme dosáhli". Pokud jde o pohled do budoucnosti, musí se Biden vypořádat s novou situací v Kongresu, který už nekontroluje jeho Demokratická strana. Ve Sněmovně reprezentantů od ledna drží většinu republikáni odhodlaní prezidentovy plány blokovat.

Deník The New York Times uvádí, že Biden se chce prezentovat jako pragmatický aktér, otevřený ke kompromisům s druhou stranou. "Bude připomínat zákony podepsané od nástupu do funkce, které měly i republikánskou podporu, a vyzve předsedu Kevina McCarthyho a republikánskou většinu... aby tento příklad následovali," píše list. Na pozadí projevu bude i současný střet kolem navýšení limitu pro zadlužení USA, kvůli němuž hrozí zemi platební neschopnost.

Do nočního projevu se pravděpodobně promítnou i další aktuální události. V zahraničněpolitické sféře by to mohla být roztržka kolem čínského balonu sestřeleného po přeletu nad USA, který podle Washingtonu vykonával špionáž. U domácího dění zase agentura AP zmiňuje brutální zásah policistů v Memphisu proti mladému řidiči, který později zemřel. Rodiče zesnulého Tyrea Nicholse by měli Bidenově řeči přihlížet přímo v sále sněmovny.

Kromě hostů z řad široké veřejnosti jsou tradiční součástí dění kolem poselství o stavu unie také následné reakce strany, která nedrží Bílý dům. Za republikány letos hlavní odpověď obstará mluvčí Bílého domu z éry exprezidenta Donalda Trumpa a současná guvernérka státu Arkansas Sarah Sandersová.