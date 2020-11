Bidenův náskok v Georgii narůstá, stát ohlásil přepočítání hlasů

Washington - Demokratický kandidát na prezidenta USA Joe Biden se v noci na dnešek poprvé dostal do vedení v průběžných výsledcích ve státě Georgia a během dne jeho náskok narůstal. Podle agentury Reuters tam nyní vede nad republikánským prezidentem Donaldem Trumpem o 1579 hlasů. Odhaduje se, že nesečtených hlasů už je maximálně okolo 10.000, pozorovatelé ale zatím s předpovědí o vítězi nepřišli. Místní státní tajemník Brad Raffensperger ohlásil, že v Georgii dojde na přepočítání hlasů.

"Při takto těsném rozdílu budeme v Georgii přepočítávat," citovala nejvyššího volebního úředníka jihovýchodního státu agentura AFP. "Za současného stavu v Georgii nelze předpovědět vítěze," uvedl (infografika s volebními výsledky zde).

V USA není stále znám vítěz úterních prezidentských voleb, podle amerických médií má však jasně větší šanci na úspěch Biden. Pokud by se mu podařilo získat Georgii, která byla v posledních desetiletích stabilně republikánským státem, výrazně by tím ztížil - ne-li zmařil - Trumpovy vyhlídky na druhý mandát.

Žádná z předních amerických zpravodajských organizací si zatím netroufla potenciálně rozhodujících 16 volitelských hlasů tohoto státu přiřknout jednomu z kandidátů. Podle Raffenspergera ještě nebylo započítáno na 4000 hlasů odevzdaných na dálku ve velkých okresech, kromě toho mohlo dorazit ještě několik tisíc hlasů zaslaných vojáky, kteří působí na zahraničních misích.

Zákony v Georgii umožňují přistoupit k opakovanému sčítání hlasů, pakliže dva kandidáty odděluje méně než půl procentního bodu. Podle nejčerstvějších čísel mají Trump s Bidenem shodně přibližně 49,4 procenta hlasů. Trumpova kampaň předtím v prohlášení uvedla, že Georgia směřuje k přepočítání.

Volby ještě neskončily, hlásí Trumpův tým po zvratu v Pensylvánii

Prezidentská volba ještě neskončila a až se tak stane, bude americký prezident Donald Trump znovu zvolen do úřadu. S tímto prohlášením dnes přišel volební štáb šéfa Bílého tomu za situace, kdy se jeví jako čím dál pravděpodobnější vítězství kandidáta Demokratické strany Joea Bidena. Jeho kampaň vzápětí uvedla, že o výsledku voleb rozhodují Američané a vláda je zcela schopna nechat vyprovodit z Bílého domu každého, kdo tam je neoprávněně. Demokratická šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová uvedla, že už je jasné, že prezidentem bude Biden a označila ho za "zvoleného prezidenta". Hlasy se přitom ještě sčítají.

Trumpův tým aktuální výsledky zpochybňuje a opakuje zavádějící tvrzení o procesu sčítání hlasů. "Georgia směřuje k přepočtu (hlasů) a jsme přesvědčení, že najdeme neregulérně shromážděné hlasy," uvedl mimo jiné mluvčí kampaně Matt Morgan, ačkoli se žádné důkazy o zmíněných nesrovnalostech zatím neobjevily.

Trump a jeho tým za nepříznivého povolebního vývoje soustavně podkopávají důvěru ve volební proces nepodloženými a v mnoha případech už vyvrácenými tvrzeními o falšování výsledků. Nové prohlášení přišlo poté, co se demokrat Biden ujal vedení ve státě Pensylvánie, kde se očekává, že většina dosud nezapočítaných hlasů poputuje právě za bývalým viceprezidentem. Pokud Biden náskok udrží, stane se podle odhadů amerických médií novým prezidentem USA.

"Tyhle volby ještě neskončily," reagoval Morgan, který v prohlášení zpochybňuje i projekce některých médií z Arizony, kde Biden vede od začátku sčítání hlasů, přičemž tento jeho náskok se ale postupně tenčí.

"Biden o tyto státy opírá svůj falešný nárok na Bílý dům, ale až budou volby dokončené, prezident Trump bude znovuzvolen," uvedl Morgan v momentě, kdy ještě z Bidenova tábora nepřišlo žádné prohlášení o volebním vítězství.

Mluvčí Bidenovy kampaně Andrew Bates krátce poté uvedl: "Jak jsme řekli již 19. července, o výsledku voleb rozhodne americký lid a vláda Spojených států je zcela schopna vyprovodit z Bílého domu každého, kdo tam je neoprávněně".

Demokratická šéfka Sněmovny reprezentantů Pelosiová poté prohlásila, že už je jasné, že se Biden stane prezidentem. "Dnes ráno je jasné že tým Bidena a (jeho viceprezidentské kandidátky Kamaly) Harrisové získá Bílý dům," uvedla na tiskové konferenci Pelosiová poté, co Biden získal nad Trumpem náskok v Pensylvánii, kde se stále sčítají hlasy. Doplnila, že "zvolený prezident Biden má silný mandát vést zemi".

V USA se horečně sčítají hlasy - s výjimkou Aljašky

Ve Spojených státech se horečně sčítají hlasy. Mnohde sčítací komisaři probděli celou noc, aby mohli co nejdříve oznámit vítěze ostře sledovaných klání. Výjimkou je Aljaška, kde se rozhoduje o třech volitelích informoval dnes list The New York Times (NYT).

I když se čeká, že na Aljašce zvítězí současný prezident Donald Trump, žádné z velkých amerických médií svůj odhad nezveřejnilo. Podle NYT je zkrátka sečteno příliš málo hlasů - pouhých 56 procent.

Problém tkví v tom, že izolovaný stát v severozápadním cípu kontinentu se rozhodl vyčkat se sčítáním hlasů, které voliči poslali poštou. S jejich počítáním se začne až v úterý, tedy týden po volebním dni.

Úředníci chtějí poté každý jeden hlas odevzdaný korespondenčně porovnat se seznamem voličů, kteří hlasovali osobně 3. listopadu. Chtějí se tak ujistit, že nikdo nehlasoval dvakrát.

Aljaška navíc stanovila pro přijetí korespondenčních hlasů velkorysou lhůtu. Razítko na nich musí být sice nejpozději z 3. listopadu, dorazit ale mohou až deset dní po tomto datu; při posílání z ciziny dokonce patnáct dnů.

Neobvyklá pravidla sčítání na Aljašce nemají vliv jen na prezidentské volby. Rozhodnuto kvůli tomu není ani v senátním duelu mezi republikánem Danem Sullivanem a jeho demokratickým vyzyvatelem Alem Grossem. Po sečtení hlasů odevzdaných v úterý ve volebních místnostech má Sullivan téměř 63 procent hlasů. Gross se ale domnívá, že po započtení zbývajících hlasů může slavit vítězství on.

Obamův rekordní počet hlasů z roku 2008 už překonal i Trump

Díky mimořádně vysoké volební účasti v letošních volbách v USA už oba kandidáti překonali rekord v absolutním počtu získaných hlasů, který od roku 2008 držel demokrat Barack Obama. Ten si tehdy připsal hlasy necelých 69,5 milionu lidí. Republikán Donald Trump přitom podle dat agentury AP získal již o asi 130.000 volebních lístků více. Demokrat a někdejší Obamův viceprezident Joe Biden zisk svého bývalého šéfa překonal už v noci ze středy na čtvrtek, podle posledních údajů nashromáždil dosud téměř 73,5 milionu hlasů.

Podle modelu agentury Bloomberg by mohlo v letošních volbách odevzdat svůj hlas 157 až 165 milionů lidí, což bude asi 68,6 až 72,1 procent všech Američanů, kteří jsou dost staří na to, aby mohli volit. Podobnou volební účast přitom USA zažily naposledy v roce 1900, kdy přišlo k urnám 73,7 dospělých Američanů. Voličská základna však tehdy byla výrazně menší, především proto, že ženy ještě neměly volební právo.

Trump v současné chvíli zaostává za Bidenem o téměř čtyři miliony hlasů na úrovni celých USA, přesto však překonal dosavadní Obamův rekord. Celkový počet získaných volebních lístků však nemá v USA vliv na výsledek voleb.

Počítání hlasů přitom stále pokračuje nejen v klíčových státech, kde zatím nelze s jistotou předpovědět konečný výsledek. Podle odhadu Bloomberg je nyní zaevidováno mezi 87 a 91 procenty odevzdaných volebních lístků, absolutní zisky obou kandidátů tak budou ještě dále růst.