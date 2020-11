Bidenovo volební vítězství vyvolalo spontánní oslavy

Washington - Bezprostředně poté, co americké televize vyhlásily Joea Bidena příštím americkým prezidentem, vyhrnuly se do ulic řady amerických měst jeho příznivci a začali spontánně slavit. Bidenovi stoupenci slavili vítězství i nedaleko Bílého domu, jehož nynější šéf a Bidenův neúspěšný soupeř Donald Trump byl v té době ve svém golfovém klubu ve Sterlingu ve Virginii.

Jakmile se zpráva o Bidenově vítězství objevila na jejich telefonech, Američané se shromáždili na nároží ulic a na trávnících před domy - troubili na klaksony, bouchali do hrnců a pustili se do improvizovaných tanečních party poté, co skončily trýznivě trpké volby a vyčerpávající čtyřdenní čekání na výsledek, napsala agentura AP.

Obyvatelé hlavního města, kteří v drtivé většině při hlasování podpořili Bidena, vítali zvolení demokratického kandidáta rovněž klaksony aut a motocyklů. Několik stovek nadšených Bidenových stoupenců se shromáždilo na prostranství u Bílého domu, kde slavili poblíž bezpečnostního plotu, který byl vztyčen před volbami.

"Jela jsem autobusem, ale hned jsem vyskočila a šla rovnou sem k Bílému domu," řekla agentuře Reuters obyvatelka hlavního města Donna Thomasová. "Je co slavit. Čekali jsme tak dlouho."

Řada washingtonských ulic je uzavřena pro dopravu. Dalším centrem oslav je náměstí Dupont Circle, kde se rovněž sešly stovky tančících a zpívajících lidí.

Oslavy propukly i v New Yorku. Na Manhattanu vybíhali lidé z domů, tančili a nadšeně se zdravili s neznámými. Podobné scény byly k vidění v Harlemu, kde se ke klaksonům přidávaly i kravské zvonce. "Noční můra skončila," řekl Reuters v další newyorské čtvrti Brooklyn 45letý Andrew Rawin. "Zase můžeme dýchat," poznamenal jeho soused Kenneth Henry.

Spontánní shromáždění byla k vidění i v dalších městech, jako je San Francisco či Filadelfie, která patří k baštám demokratů. Pro převážně "modré" San Francisco bylo dnešní ranní (podle místního času) oznámení budíčkem, na který čekali, poznamenal list San Francisco Chronicle.

V Atlantě ve státě Georgia se po oznámení Bidenova vítězství ozývalo nadšené skandování a dělbuchy ve čtvrti East Atlanta Village, kde mají také převahu demokraté.

Trumpovi stoupenci několik dní protestovali před budovami, kde se sčítají hlasy a bez důkazů tvrdili, že pomalé oznamování výsledků svědčí o podvodech. Ale dnes ráno se do ulic vyhrnuli demokraté a slavili konec čtyř let neustálých krizí, chaosu a obav, napsala AP.

Podle listu The New York Times pouliční nadšení připomíná atmosféru po zvolení Baracka Obamy prezidentem v roce 2008. Ale tehdy to byla oslava Obamy. Tentokrát - aniž by to nějak snižovalo Bidena - jde hodně o oslavy Trumpovy porážky, poznamenal list.

Reuters připomíná, že někde se sešli i stoupenci Donalda Trumpa. V hlavním městě Pensylvánie Harisburgu asi stovka příznivců nynějšího prezidenta protestovala u budovy pensylvánského Kapitolu, kde byla i podobně početná skupina demokratických aktivistů.

Agentura AP informuje, že k podobným scénám došlo u Kapitolu ve státě Michigan, kde na jedné straně byli Trumpovi příznivci, z nichž někteří byli ozbrojení, a na druhé straně skupina stoupenců hnutí Black Live Matters (Na životech černochů záleží). Podle AP začalo napětí sílit poté, co se dostavili další stoupenci Trumpa, a jejich oponenti raději scénu opustili.

Zatím však oslavy a veselí jasně převládaly, poznamenala AP.