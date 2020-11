Biden zvítězil podle CNN v klíčovém státě Wisconsin

Washington - Kandidát amerických demokratů Joe Biden podle projekce stanice CNN i podle agentury AP zvítězil v úterních prezidentských volbách v klíčovém severoamerickém státě Wisconsin. Získal tak dalších deset volitelů, takže podle zpravodajské webu Axios už má 248 z 270 potřebných volitelů. Trump jich má zatím 214, ale ještě stále nejsou konečné výsledky z dalších klíčových států jako Michigan a Pensylvánie, které dohromady mají 36 volitelů.

Trumpova kampaň už oznámila, že nechá výsledky ve Wisconsinu přepočítat. Ve volbách v roce 2016, v nichž proti Trumpovi kandidovala Hillary Clintonová, Trump ve Wisconsinu zvítězil.

Bidenovo vítězství je ale velmi těsné a pokud je rozdíl menší než jeden procentní bod, může kandidát požádat o přepočtení.

Šéf Trumpovy kampaně Bill Stepien už oznámil, že o to kampaň ve Wisconsinu požádá. "Jsou zprávy o nepoctivých případech v několika wisconsinských okresech, což vyvolává vážné pochybnosti o platnosti výsledku. Čísla dávají prezidentovi právo na přepočítání a my o to okamžitě požádáme," řekl Stepien.

Jak napsala agentura Reuters, podle odborníků jsou podvody v amerických volbách velmi vzácné.

Kampaň amerického prezidenta Donalda Trumpa uspořádá ve 21:30 SEČ ve Filadelfii tiskovou konferenci k volbám. V Michiganu podala soudní žalobu a žádá zastavení sčítání hlasů v tomto severoamerickém státě, dokud nezíská požadovaný přístup ke sčítání. Trump pohrozil už předtím, že se obrátí na soudy.

Michigan, který má 16 volitelů, a Wisconsin s deseti voliteli patří ke klíčovým státům, jež mohou rozhodnout o vítězi. Trumpova kampaň dnes oznámila, že v Michiganu nechá "zkontrolovat hlasovací lístky, které přišly otevřené". Šéf kampaně Bill Stepien také prohlásil, že kampaň "nedostala možnost řádného přístupu k mnoha místům, kde se hlasy sčítají, aby mohla dohlédnout na otevírání obálek a na proces započítávání hlasů, jak to zajišťuje michiganský zákon".

Odpoledne místního času má vystoupit také Trumpův soupeř Joe Biden. Agentura AP poznamenává, že demokratický kandidát to chce udělat, i když ještě nebude možné na základě sečtených hlasů jednoznačně určit, kdo volby vyhrál. Bidenova kampaň se domnívá, že Biden dosáhne na požadované minimum 270 volitelů ještě dnes amerického času.

Bidenova i Trumpova kampaň předpokládají své vítězství

Kampaň demokratického kandidáta amerických prezidentských voleb předpokládá, že Joe Biden je vítězem. Šéfka kampaně Jennifer O'Malleyová Dillonová řekla, že očekává Bidenovo vítězství v klíčových státech Michigan, Wisconsin a Pensylvánie. Biden by podle ní mohl shromáždit potřebných více než 270 volitelů ještě dnes (místního času). Trumpova volební kampaň vystoupila vzápětí po Bidenově a oznámila, že počítá s tím, že započtení dosud nesečtených hlasů přinese vítězství prezidentovi.

Dillonová řekla novinářům, že si myslí, že Biden ve Wisconsinu zvítězil. Vítěz v tomto státě získá deset volitelů. Zatím je tam ale podle zpravodajských stanic sečteno 97 procent odevzdaných hlasů a Biden vede o necelé procento.

Bidenův tým doufá, že výsledky budou už dnes amerického času známy v Georgii, ve čtvrtek v Nevadě a do pozdních čtvrtečních hodin i v Pensylvánii. Tam zbývá započíst ještě milion hlasů a pensylvánské úřady ohlásily, že se sčítá desetkrát více hlasů než při volbách v roce 2016. Vítěz v Pensylvánii získá 20 volitelů. Prozatím tam vede Trump s náskokem asi deseti procentních bodů.

"Když započteme všechny legální hlasy, zvítězíme," řekl šéf Trumpovy kampaně Bill Stepien. Trumpův tým dal podle Reuters najevo, že hodlá zajistit započtení jenom legálně, nikoli nelegálně odevzdaných hlasů. Trump dlouhodobě naznačoval, že odmítá hlasy, které volebním komisím dorazí poštou po uzavření volební místností.

Šéf Bílého domu ohlásil své vítězství již dnes brzo ráno, kdy ještě většina států neposlala výsledky sčítání a v těch klíčových státech nebylo zdaleka rozhodnuto.

Společnost Twitter dnes označila jako diskutabilní a zavádějící tweet, v němž Trump píše o "překvapujícím vyhazování volebních lístků". Prezident tvrdí, že to napomáhá Bidenovi. Podobně přistupuje k některým Trumpovým výrokům i společnost Facebook. Agentura Reuters poznamenala, že to přesto vede k šíření dezinformací. Twitter jako nespolehlivé označil i příspěvky, v nichž jak republikáni, tak demokraté, ohlásili vítězství například ve Wisconsinu a na Floridě. První z těchto problematických tweetů zveřejnil v noci Trump, když napsal, že s převahou vede "a oni (protivníci) se snaží volby ukrást". Twitter také omezil možnost tento tweet sdílet.

Duel Trumpa a Bidena se smrskl na hrstku států

Povolební noc se ve Spojených státech chýlí ke konci, souboj mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho demokratickým rivalem Joem Bidenem ale zůstává otevřený. Pozornost země se nyní upírá k hrstce států, kde ještě pozorovatelé nemají jasno o vítězi. Podobně jako v roce 2016 by mohla rozhodovat trojice států v takzvaném Rezavém pásu, tedy Pensylvánie, Michigan a Wisconsin.

Nejasné je stále vyústění souboje o Bílý dům také v Georgii nebo Severní Karolíně, kde předvolební průzkumy dávaly dvěma hlavním kandidátům relativně vyrovnané šance. Zpravodajský web BBC uvádí, že na jméno prezidenta pro další čtyři roky se možná bude čekat několik dní. Nic na tom nemění to, že Trump už se označil za vítěze voleb.

Podle posledních údajů agentury AP má aktuálně bývalý viceprezident Biden jistých 238 hlasů volitelů, kteří ve finále volbu prezidenta rozhodují, zatímco Trump 213. AP ale Bidenovi na rozdíl od většiny předních televizních stanic již přisoudila 11 volitelských hlasů státu Arizona. Například podle stanice CNN je nyní poměr 224:213 pro Bidena. Analytici z webu FiveThirtyEight na konci volební noci uvedli, že pro Trumpa i Bidena stále existují různé varianty pro překonání hranice 270 volitelů, která zajišťuje celkové vítězství.

Podle zpravodaje BBC Anthonyho Zurchera by Biden za předpokladu, že ovládl Arizonu, potřeboval pro nástup do Bílého domu triumfovat ještě ve dvou státech z trojice Pensylvánie, Michigan, Wisconsin. Ve Wisconsinu se podle posledních průběžných výsledků Biden dostal do vedení, přičemž se má za to, že většina dosud nesečtených hlasů bude v jeho prospěch.

V roce 2016 všechny tři severovýchodní státy těsně ovládl Trump a díky tomu si zajistil nástup do Bílého domu. Čekání na jasné výsledky z těchto regionů ještě nějakou dobu bude trvat. Podle FiveThirtyEight avizovali michiganští činitelé, že očekávají konec sčítání hlasů do dnešního večera místního, v Pensylvánii se zřejmě proces potáhne déle.

Delší čekání na rozuzlení prezidentské volby se letos čekalo v souvislosti s desítkami milionů korespondenčních hlasů. BBC napsala, že nejistotu mohou prodloužit soudní stížnosti, jaké opakovaně avizuje zejména Trump.

"Nejistota může přinést neklid... Ale přestože mnozí Američané hovořili o svých obavách, je příliš brzy na to říkat, zda dojde k jakýmkoli závažnějším nepokojům," dodává britská zpravodajská společnost.

Trump vyhrál na Floridě a v Ohiu, Biden má zřejmě cennou Arizonu

V napínavém finále americké prezidentské volby má zatím o něco blíže k vítězství kandidát Demokratické strany Joe Biden, uvádí agentura AP. Bývalému viceprezidentovi přisuzuje už 238 hlasů takzvaných volitelů, přičemž k ovládnutí Bílého domu je jich potřeba 270. Americký prezident Donald Trump si zatím podle médií zajistil 213 hlasů. Hlava státu si podle odhadů výsledků připsala cenná vítězství ve státech Florida, Iowa a Ohio, údajně se k ní přiklonili také voliči v Texasu. Biden si ovšem podle AP a televize Fox News připsal 11 volitelských hlasů Arizony, které v roce 2016 putovaly za Trumpem.

Hlasovací místnosti už jsou déle než dvě hodiny ve všech amerických státech zavřené, stále však zbývají k sečtení miliony hlasů. Ačkoli se prezident Trump při vystoupení v Bílém domě prohlásil za vítěze prezidentské volby, žádná z předních zpravodajských organizací ještě nepřišla s odhadem celkového výsledku (infografika s aktualizovanými výsledky prezidentských a parlamentních voleb zde).

Stále se čeká na definitivní verdikty z Georgie, Severní Karolíny nebo Pensylvánie, kde průzkumy předpovídaly těsné souboje, a také z Michiganu a Wisconsinu. Predikce z jednotlivých států dlouho kopírovaly výsledky z roku 2016, jedinou výjimku tvoří již zmíněná Arizona.

Vítězství Bidena zde dlouho předpovídala pouze televize Fox News, později přišla stejná zpráva od AP. "Bidenovo vítězství je tvrdou ránou pro Trumpovy šance na znovuzvolení. Arizona podpořila demokratického kandidáta za posledních 72 let jen jednou," píše AP.

Předpokládané Trumpovo vítězství na Floridě, v Ohiu a v Texasu však udržuje prezidenta ve hře o druhý mandát, podle expertů by bez těchto států jeho šance na další čtyři roky v Bílém domě v podstatě pohasly. Prezidentovi je přitom podle modelu The New York Times nakloněn další klíčový stát Severní Karolína. V podobně významném státu Georgia, který je tradiční republikánskou baštou, je však situace stále nejasná.

Vzhledem k dosavadnímu vývoji je stále pravděpodobnější, že se na jméno nového prezidenta USA bude čekat déle, než bývá obvyklé. Pozornost se totiž nyní přesouvá na další nerozhodné souboje, a to v zejména v Pensylvánii, Michiganu a Wisconsinu. Tamní projekce však zřejmě nebudou známy v příštích hodinách či dokonce dnech v důsledku neobvykle vysokého počtu poštovních hlasů, které se sčítají pomaleji a často se zpožděním. V Michiganu například podle agentury Reuters úřady předpokládají, že finální výsledky oznámí až ve středu večer místního času (ve čtvrtek nad ránem SEČ).

Trump si podle dosavadních prognóz zatím zajistí 213 volitelů, Bidenův průběžný součet navýšila AP na 238 po ohlášení jeho triumfu ve státě Maine. Biden už by tak měl více volitelů, než kolik jich před čtyřmi lety získala Hillary Clintonová.

Americká média zatím přisuzují republikánskému prezidentovi největší republikánskou baštu Texas, dále Jižní Karolínu, Oklahomu, Alabamu, Mississippi, Missouri, Tennessee, Západní Virginii, Kentucky, Indianu, Arkansasu, Jižní a Severní Dakotu, Louisianu, Kansas, Wyoming, část Nebrasky, Utah a Idaho.

Jeho demokratický soupeř Biden pak zvítězí v Connecticutu, Delaware, Marylandu, New Jersey, Rhode Islandu, Massachusetts, Illinois, New Yorku, Novém Mexiku, Coloradu, New Hampshire, Minnesotě, Kalifornii, Oregonu a státu Washington. Za bývalým viceprezidentem putují i tři ze čtyř volitelů z Maine.

Bidenův tým: Trumpova slova byla nehorázná, naši právníci čekají

Pakliže by se americký prezident Donald Trump pokoušel soudní cestou zastavit řádné sčítání hlasů z letošních voleb, máme v pohotovosti právní týmy. Takto dnes reagoval štáb demokratického kandidáta Joea Bidena na projev, ve kterém Šéf Bílého domu avizoval právní kroky kvůli údajným volebním podvodům. Podle tábora bývalého viceprezidenta byly Trumpovy výroky nehorázné.

"Prezidentovo prohlášení o snaze zastavit počítání správně odevzdaných hlasovacích lístků bylo nehorázné, bezprecedentní a nepřesné," uvedla šéfka Bidenovy kampaně Jen O'Malleyová. Trumpova slova považuje za jasnou snahu "odebrat demokratická práva americkým občanům".

Trump se předtím v krátkém projevu v Bílém domě prohlásil za vítěze úterní prezidentské volby, ačkoli podle médií a analytiků jeho souboj s Bidenem stále není rozhodnutý. Prezident nehovořil explicitně o plánu zastavit sčítání hlasů, zmínil však, že se chce obrátit i na americký nejvyšší soud, přičemž uvedl: "Chceme, aby skončilo veškeré hlasování." Trump předtím opakovaně napadal plány některých států přijímat včas odeslané korespondenční hlasovací lístky i po uzavření volebních místností.

"Pokud prezident splní svou výhrůžku, že se bude soudit ve snaze zabránit řádnému spočítání hlasů, máme v pohotovosti právní týmy, připravené zakročit proti takové snaze," reagovala O'Malleyová.

Podle agentury AP nebylo jasné, jaké právní kroky by se mohl prezident pokusit podniknout. Hlasování v noci po celých Spojených státech skončilo a nyní už se hlasy pouze sčítají. V USA je naprosto běžné, že tento proces trvá řadu dní, přičemž ani letos nebude žádný stát přijímat korespondenční hlasy odeslané po úterním volebním dni.

"Nikdy neexistoval žádný podklad pro tvrzení, že by včas doručený lístek nemohl být započítán, nejsou-li komisaři schopni sčítání dokončit o volební noci," komentoval záležitost odborník na volební právo Richard Hasen. Další expert a profesor z Ohijské státní univerzity Edward Foley dnes dodal: "Platné hlasy budou započítány. Nejvyšší soud přijde na řadu pouze tehdy, objeví-li se hlasy s diskutabilní platností, které by byly rozhodující, což však nemusí nastat."

Volební účast v USA může být nejvyšší za více než 100 let

Účast v amerických prezidentských volbách by podle deníku The New York Times mohla dosáhnout 67 procent, a být tak nejvyšší za posledních více než 100 let. Znamenalo by to, že svůj hlas ve volbách odevzdalo kolem 160 milionů obyvatel země, napsal list. Z toho více než 101,1 milionu lidí už odvolilo předčasně anebo poštou.

List The New York Times podotkl, že za vysokou účastí mohou být problémy, které ovlivnily život téměř každého Američana. Jde o pandemii koronaviru a ekonomické problémy, ale i politické vášně, které provázely celé funkční období současného prezidenta Donalda Trumpa. Vliv mohla mít i opatření, která mnoho amerických států přijalo kvůli tomu, aby volení během pandemie bylo snazší a bezpečnější.

Podle profesora Michaela McDonalda z Floridské univerzity, který volební účast zkoumá, byla naposledy účast v prezidentských volbách vyšší než 65 procent v roce 1908. Naopak v 19. století bývala účast vyšší, protože se politickým stranám dařilo dostávat k volbám velká množství voličů. "Na úroveň z těch let jsme se nikdy znovu nedostali. Letos se to možná podaří. To by bylo neuvěřitelné," podotkl profesor.

Nejméně v šesti státech americké unie přitom už jen předčasné hlasování přineslo vyšší účast než tam činila celková v roce 2016, kdy se americký prezident volil naposledy. Šlo o Texas, Colorado, Washington, Oregon, Havaj a Montanu. Politologové přitom předpokládají, že předčasně volili hlavně demokraté, zatímco v den voleb šli k urnám hlavně republikáni. Právě to, zda se jim v klíčových státech podaří překonat náskok, který si podle všeho demokraté vybudovali v předčasném hlasování, může volby rozhodnout.