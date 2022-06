Biden zvažuje zmírnění cel na zboží z Číny, chce jednat se Si Ťin-pchingem

Washington - Prezident Spojených států Joe Biden dnes uvedl, že uvažuje o zmírnění amerických cel na čínské zboží z dob jeho předchůdce Donalda Trumpa. V blízké době chce jednat se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem, informovala agentura AP.

Biden neupřesnil, kdy by mohl s čínským prezidentem hovořit, naznačil ale, že se blíží jeho rozhodnutí o budoucnosti amerických hospodářských postihů vůči Číně. "Stále se rozhoduji," řekl dnes šéf Bílého domu novinářům. Poradci pro národní bezpečnost a ekonomiku nyní dokončují přezkum celní politiky USA a chystají se prezidentovi sdělit doporučení.

Prezident Trump v letech 2018 a 2019 v rámci obchodní války s Čínou uvalil cla na čínský dovoz v hodnotě stovek miliard dolarů. Biden už dříve oznámil, že uvažuje o zrušení části těchto cel. To by uvítala Čína, která upozorňuje, že snížení cel by omezilo náklady amerických spotřebitelů.

Americká ministryně financí Janet Yellenová nedávno vyzvala ke zrušení části těchto cel, což by mohlo být součástí boje proti inflaci ve Spojených státech. Jiní členové Bidenovy administrativy, včetně obchodní zmocněnkyně Katherine Taiové, nicméně v této věci vyjadřují obavy. Krok podle nich není možné provést, když Čína nedodržuje dohody o nákupu amerických výrobků.