Biden zvažuje, že dorazí na svou inauguraci vlakem

Washington - Vítěz letošních prezidentských voleb v USA Joe Biden uvažuje, že na svou inauguraci v lednu dorazí vlakem. Bidenův politický a osobní život je totiž po desetiletí těsně spjatý s cestováním mezi Washingtonem a jeho domovem ve městě Wilmington ve státu Delaware, kvůli čemuž si demokrat vysloužil i přezdívku "Amtrak Joe" podle americké státní železniční společnosti, napsal server CNN.

Biden, který před několika týdny oslavil 78. narozeniny, začal s dojížděním vlakem do Washingtonu již kolem roku 1973, kdy byl poprvé zvolen do federálního Senátu. Hodinu a půl dlouhou cestu mezi Wilmingtonem a hlavním městem podnikl podle údajů Amtrak za svou kariéru celkem asi 8200krát, tedy zhruba 217krát za rok. Ve vlacích tak ujel přes 3,2 milionu kilometrů.

"Po 36 let jsem dokázal přijít na většinu narozeninových oslav, dostat se domů a číst pohádky před spaním, fandit svým dětem při fotbalových zápasech. Jednoduše řečeno mi Amtrak - stejně jako nespočtu dalších Američanů - umožnil trávit více času s rodinou," napsal Biden v roce 2010 jako viceprezident USA v článku určeném pro magazín železniční společnosti. Stanice ve Wilmingtonu od roku 2011 nese Bidenovo jméno.

Demokrat svou kariéru s americkou železnicí spojuje dlouhodobě, v roce 1987 dokonce na stanici ve Wilmingtonu zahajoval svůj první pokus stát se americkým prezidentem. Letos rovněž po první prezidentské debatě procestoval vlakem části států Ohio a Pensylvánie v rámci své kampaně.

Lednová cesta nastupujícího prezidenta do Washingtonu by podle CNN měla také symbolickou hodnotu, protože Biden v roce 2017 z hlavního města odjel vlakem po inauguraci Donalda Trumpa, čímž skončilo jeho osmileté působení v roli viceprezidenta.

Biden při této cestě médiím sdělil, že mu jízdy vlakem připomínaly, že v jeho politické kariéře nejde jen o jeho vlastní úspěch. "Co jsem dělával, skutečně, jak jedete v noci vlakem a koukáte se z okna a myslíte na to (...), co se děje u toho kuchyňského stolu," řekl a ukazoval na domy ubíhající podél trati. "Na co lidé myslí, jaké jsou jejich skutečné obavy?" dodal.