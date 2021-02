Biden zdůraznil Pekingu své obavy, Čína varovala před konfrontací

Washington/Peking - Covid-19, obchod i lidská práva byly ve středu tématy telefonátu mezi prezidenty Spojených států a Číny, prvního od nástupu Joea Bidena do Bílého domu. Podle amerického prohlášení si Biden stěžoval na "nátlakové" praktiky Pekingu i na vývoj v Hongkongu nebo provincii Sin-ťiang. Jeho protějšek Si Ťin-pching varoval, že konfrontace mezi dvěma velmocemi by měla katastrofální následky.

Americký prezident dnes médiím řekl, že telefonát trval dvě hodiny. Agentura AP podotýká, že následoval krátce poté, co Biden oznámil záměr vytvořit pracovní skupinu na ministerstvu obrany pro přezkoumání bezpečnostní strategie USA ve vztahu s Čínou.

Při středečním rozhovoru s čínským lídrem podle komuniké Bílého domu zdůraznil, že si dělá "zásadní starosti ohledně nátlakových a neférových obchodních a ekonomických praktik Pekingu, přísných opatření v Hongkongu, porušování lidských práv v Sin-ťiangu a kvůli stále asertivnějšímu chování Číny v regionu, mimo jiné vůči Tchaj-wanu".

"Řekl jsem mu, že s Čínou budeme spolupracovat, bude-li to přínosné pro americký lid," doplnil Biden na twitteru. Komuniké Bílého domu naznačovalo, že Washington vidí jako přínosnou spolupráci kolem "globální zdravotnické bezpečnosti", klimatických změn a regulace zbrojení.

Prezident Si zase Bidenovi podle čínské státní televize řekl, že jakákoli konfrontace mezi Pekingem a Washingtonem by znamenala pohromu pro obě strany a že obě země by měly obnovit mechanismy, díky nimž by se vyhnuly nedorozuměním a špatným úsudkům.

Spojené státy dlouhodobě obviňují Čínu z porušování lidských práv muslimských Ujgurů v Sin-ťiangu, Tibeťanů i obyvatel Hongkongu. Zastávají se také Tchaj-wanu, který Čína považuje za svou odštěpeneckou provincii. Čínský prezident v této souvislosti Bidenovi řekl, že doufá, že USA budou k těmto tématům přistupovat opatrně, protože se týkají čínské suverenity a územní integrity.

Ve vztazích mezi Washingtonem a Pekingem v poslední době vyvstala i řada dalších problematických bodů. USA například kritizovaly čínské aktivity v Jihočínském moři, nově také přístup Pekingu k převratu v Barmě. Nový šéf americké diplomacie Antony Blinken v lednu Čínu označil za bezpochyby největší diplomatickou výzvu pro USA.

"Jestli se nepohneme, tak nám sní náš oběd," řekl dnes Biden o vztazích s Čínou. Konverzaci podle agentury Reuters označil za dobrou.