Biden zahájil oficiální program ve Finsku, jednat bude s lídry pěti zemí

Helsinky - Kolona amerického prezidenta Joea Bidena dnes kolem poledne SELČ dorazila k prezidentskému paláci v Helsinkách, v uzavřených ulicích města ji sledovaly stovky shromážděných lidí. Biden setkáním s prezidentem Saulim Niinistöem zahájil oficiální program ve Finsku. Později oba státníky čeká summit s premiéry a premiérkami Švédska, Norska, Dánska a Islandu.

"Je velmi příjemné tu být. Vybavuji si, když jsme se spolu bavili o tom, že by Finsko mohlo vstoupit do NATO. Trvalo mi asi tři vteřiny, než jsem řekl 'ano'," řekl Biden v úvodu schůzky Niinistöovi. Finsko a Spojené státy podle Bidena sdílejí stejné demokratické hodnoty. Niinistö uvedl, že jeho země se ocitla v nové a bezpečnější éře, když do aliance vstoupila. Další část setkání byla neveřejná a prezidenti jednali za účasti členů obou delegací.

Biden do Helsinek přiletěl ve středu večer ze summitu NATO v litevském Vilniusu, jehož se Finsko jako nejnovější člen aliance zúčastnilo poprvé. Finský premiér Petteri Orpo ve středu řekl, že se s Bidenem setká také, dnešního jednání se ale nezúčastní, neboť finskou zahraniční politiku má na starosti prezident. Setkání Bidena se severskými státníky je naplánované na několik hodin a Niinistö společně s americkým prezidentem v 16:30 SELČ vystoupí na tiskové konferenci.

Státníci budou podle finské prezidentské kanceláře hovořit o spolupráci na v oblastech bezpečnosti, životního prostředí a technologií. Dnešní setkání lídrů pěti severských zemí a amerického prezidenta není prvním, předchozí se konala v roce 2013 ve Stockholmu a v roce 2016 ve Washingtonu.