Biden žádá Kongres o desítky miliard na pomoc Ukrajině, Izraeli a Palestincům

Washington - Vláda amerického prezidenta Joea Bidena dnes požádala Kongres o uvolnění více než 100 miliard dolarů (přes 2,3 bilionu Kč) na naléhavé problémy včetně vyzbrojování Ukrajiny a Izraele. Žádost zahrnuje 61,4 miliardy dolarů na pokračování vojenské a ekonomické podpory Kyjeva, 10,6 miliardy na zbraně pro Izrael a devět miliard na humanitární pomoc v Izraeli, Pásmu Gazy i na Ukrajině.

Návrh přichází v době, kdy se federální vláda ocitá v rozpočtovém provizoriu poté, co se Kongres a Bílý dům na konci září nedohodly na řádném rozpočtu. Sněmovna reprezentantů po schválení přechodného režimu na následujících 45 dní odvolala svého předsedu Kevina McCarthyho a zůstává od té doby paralyzovaná kvůli neschopnosti těsné republikánské většiny zvolit nového šéfa komory.

Návrh krizového balíku v objemu 105 miliard dolarů ve čtvrtek večer v projevu z Oválné pracovny avizoval prezident Biden s tím, že vítězství Ukrajiny a Izraele jsou v americkém národním zájmu. Pokračující válku Ruska proti Ukrajině přitom dával do souvislosti s nedávným útokem palestinského radikálního hnutí Hamás na Izrael.

"Americké vedení je to, co drží svět pohromadě. Americká spojenectví jsou tím, co nás v Americe udržuje v bezpečí," prohlásil Biden.

Kromě zhruba 80 miliard na kroky spojené se zmíněnými konflikty požaduje americká vláda také vyčlenění 12 miliard na posílení ostrahy americko-mexické hranice, píše deník The New York Times. Dalších skoro 7,5 miliardy z navrženého balíku má putovat na podporu Tchaj-wanu a dalších amerických spojenců v jihovýchodní Asii.