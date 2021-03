Biden vydal příkaz, kterým lidem zjednoduší hlasovat ve volbách

Washington - Americký prezident Joe Biden dnes vydal exekutivní příkaz, který má lidem usnadnit přístup k hlasování ve volbách, uvedl Bílý dům. Republikáni se snaží omezit hlasovací práva po loňských volbách, které přinesly Bidenovo vítězství a posílení vlivu Demokratické strany, poznamenala agentura Reuters.

Bidenův příkaz byl vydán na 56. výročí "krvavé neděle" z roku 1965, kdy příslušníci pořádkových sil v Selmě ve státě Alabama brutálně zbili asi 600 demonstrantů za občanská práva. Ti protestovali proti rasové diskriminaci u voleb.

"Dědictví pochodu v Selmě tkví v tom, že svobodnému lidu nic nemůže zabránit, aby jako občané uplatnili svou nejposvátnější moc. Ale existují lidé, kteří udělají vše pro to, aby jiným lidem tuto moc odňali," uvedl Biden v předem nahraném projevu. Dodal, že každý oprávněný volič by měl mít možnost odevzdat hlas a jeho hlas by měl být započten.

Minulý týden přijali demokraté ve Sněmovně reprezentantů rozsáhlé právní předpisy, které mají aktualizovat volební procedury. Nové předpisy požadují, aby jednotlivé státy předaly úkol měnit volební obvody nezávislým komisím. Je otázkou, zda Senát příslušný zákon schválí, i když Biden jej dnes k tomu vyzval.

Bidenův příkaz podle agentury AP obsahuje poměrně skromné kroky: nařizuje federálním agenturám, aby do 200 dnů předložily plány, jak si představují kroky ke snazší registraci voličů a k lepší distribuci informací voličům. Dává i pokyny k modernizaci federálních webů a digitálních služeb, které poskytují podrobnosti o volbách.

Snaha demokratů usnadnit hlasování přichází v době, kdy se republikánští zákonodárci v desítkách států vydali na cestu omezení hlasovacího práva po porážce bývalého prezidenta Donalda Trumpa v listopadových volbách.

Trump tvrdil, že loňské volby byly zfalšované, ač jeho slova byla vyvrácena. Kritizoval také hlasování elektronickou poštou, zavedené během pandemie covidu-19. Po Trumpově bojovném projevu 6. ledna zaútočili jeho přívrženci na sídlo Kongresu, kde se zákonodárci scházeli k potvrzení Bidenova volebního vítězství.

Biden poukázal na historicky nejvyšší účast v loňských volbách, přestože se konaly uprostřed smrtící pandemie. Připomněl však, že místo oslav následoval "brutální útok na naši demokracii z 6. ledna", jakož i "totální útok na volební právo" v zákonodárných sborech jednotlivých států po celé zemi.

Ve 43 amerických státech bylo předloženo více než 250 návrhů zákonů omezujících hlasovací právo, připomněl podle agentury Reuters nejmenovaný představitel Bidenovy vlády.

msk spr