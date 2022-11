Filadelfie (USA) - Úterní volby do Kongresu budou "rozhodujícím" momentem pro budoucnost americké demokracie. Řekl to dnes americký prezident Joe Biden na velkém předvolebním mítinku ve Filadelfii.

"Na hlasovacím lístku je doslova demokracie. Je to rozhodující chvíle pro národ a my všichni bychom měli hovořit jedním hlasem," prohlásil prezident, který přijel do Filadelfie podpořit demokratické kandidáty ve státě Pensylvánie, který může být klíčový pro výsledek voleb. V nich jde o to, zda Kongres ovládnou republikáni.

Republikánské kandidáty hodlá rovněž v Pensylvánii osobně podpořit Bidenův předchůdce v prezidentské funkci Donald Trump. Voliči budou v řadě států také vybírat guvernéry a hlasovat v místních referendech.

Už před Bidenem dnes hovořil o ohrožení demokracie na předvolebním shromáždění v Pittsburghu další bývalý prezident Barack Obama. Ovládnutí Kongresu USA republikány by znamenalo hrozbu pro právo na potrat, pro sociální zabezpečení i pro samotnou demokracii, varoval.