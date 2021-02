Biden ve Wisconsinu kritizoval Čínu, propagoval stimulační balík

Milwaukee (USA) - O vakcínách proti covidu-19, otvírání škol, plánech na oživení ekonomiky i situaci v Číně mluvil americký prezident Joe Biden v diskusním pořadu televize CNN při své první oficiální cestě v pozici hlavy státu. Před voliči ve Wisconsinu prohlásil, že Čína se bude zodpovídat z porušování lidských práv. Zároveň slíbil zrychlení očkování proti covid-19 a vyzdvihoval chystaný stimulační balíček ve výši 1,9 bilionu dolarů (41 bilionů Kč), jehož cílem je podpořit strádající domácnosti, školy i vakcinační kampaň.

Kritiku na adresu Číny pronesl Biden v reakci na otázku týkající se jednání Pekingu s muslimskou menšinou Ujgurů. Čína si vysloužila mezinárodní kritiku za umísťování Ujgurů do internačních táborů, i za další porušování lidských práv.

"Bude to mít pro Čínu následky," řekl Biden a prohlásil, že toto téma nastolil během svého telefonátu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. "Čína se velmi snaží, aby se stala světovým lídrem. Ale aby toho dosáhla, musí získat důvěru dalších zemí. Dokud bude pokračovat v jednání, které odporuje základním lidským právům, bude to pro ni těžké," podotkl nový šéf Bílého domu.

Značná část jeho úterního vystoupení byla pochopitelně věnovaná boji proti covidu-19 a Biden mimo jiné slíbil, že během léta bude mít každý Američan možnost nechat se očkovat. "Do konce července budeme mít přes 600 milionů dávek, dost na naočkování každého jednoho Američana," řekl prezident. Také naznačoval, že v době letošních Vánoc už by se život ve Spojených státech mohl blížit stavu z časů před pandemií.

Nasazování vakcín proti covidu-19 v USA v uplynulých týdnech provázely komunikační i logistické problémy, aktuálně se v zemi s 330 miliony obyvatel očkuje tempem asi 1,7 milionu dávek denně. Alespoň jednu dávku už podle Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) dostalo 40 milionů Američanů.

Vyjádření současné administrativy k rychlosti očkovací kampaně jsou v zatím poměrně nekonzistentní. Bidenova úterní slova hodnotil deník The New York Times jako optimističtější oproti výrokům z minulého týdne, prezidentův původní plán naopak počítal s tím, že vakcína bude pro všechny zájemce dostupná už na jaře. V tomto duchu se minulý týden vyjádřil prezidentův poradce a epidemiolog Anthony Fauci, následně však svůj odhad korigoval.

Další palčivou otázkou je pro Američany obnovování prezenční výuky na školách po měsících v distančním či kombinovaném režimu. Biden v pořadu CNN zopakoval, že chce, aby byla většina základních škol na konci prvních 100 dní jeho mandátu otevřená. Trval na tom, že jako otevřenou bere vláda takovou školu, kde se učí pět dní v týdnu. Nedávné vyjádření své mluvčí Jen Psakiové o tom, že by stačil i jeden den prezenční výuky, označil za "chybu v komunikaci".

V této souvislosti Biden navrhuje, aby guvernéři mezi kandidáty pro přednostní očkování zahrnuli i učitele. Prostředky určené pro vytvoření bezpečných podmínek na školách pak tvoří jeden z pilířů avizovaného stimulačního balíčku.

Mezi plánovanými opatřeními na zmírnění ekonomické krize jsou mimo jiné přímé platby Američanům ve výši 1400 dolarů (31.000 Kč), zvýšené federální dávky pro nezaměstnané, miliardy dolarů na podporu očkovací kampaně nebo programy zaměřené na Američany, kteří mají problémy s financováním nejzákladnějších potřeb. "Nyní je čas podnikat velké věci. Pokud ten balíček schválíme, vytvoříme letos sedm milionů pracovních míst," slíbil šéf Bílého domu.

Řekl také, že je potřeba vyčlenit více prostředků pro lokální policii. Reagoval tím na dotaz, jak USA zajistí ochranu občanů ve čtvrtích s vysokou kriminalitou. Během své předvolební kampaně Biden prosazoval investice do programu, který by umožnil připravit policisty tak, aby si dokázali vybudovat méně konfliktní vztah s komunitami. "Každý policista, který ráno vstává a nasazuje si ochranný štít, má právo očekávat, že večer půjde domů a bude se svojí rodinou. Zároveň ale dítě, které přechází přes ulici v mikině, není automaticky členem gangu," prohlásil prezident.

Zopakoval také svůj slib z předvolební kampaně, že bude usilovat o ukončení trestu odnětí svobody za užití drog. "Nikdo by neměl jít do vězení za užití drog. Měl by jít do drogové léčebny," prohlásil Biden.