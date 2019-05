Biden ve Filadelfii vyzval k jednotě a kritizoval Trumpa

Filadelfie - Někdejší americký viceprezident demokrat Joe Biden dnes ve Filadelfii, největším městě amerického státu Pensylvánie, na shromáždění před několika tisíci lidmi vyzval k jednotě a prohlásil, že současný prezident Donald Trump má tvrdé srdce a šíří nenávist. Informují o tom americká média. Demokrat Biden chce v roce 2020 kandidovat v prezidentských volbách.

Svůj úmysl ucházet se o demokratickou nominaci do Bílého domu šestasedmdesátiletý Biden oznámil minulý měsíc. Od té doby podle agentury Reuters víceméně ignoroval 23 dalších uchazečů z řad demokratů a soustředil se především na kritiku současného prezidenta. Trump zareagoval stejným způsobem, což navodilo atmosféru, že více než rok vzdálené volby jsou za dveřmi.

Biden před venkovním shromážděním ve Filadelfii, kterou bývalý viceprezident označil za centrálu své kampaně, poukázal na to, že demokraté ve volbách přisuzují velkou důležitost Pensylvánii, která je Bidenovým rodištěm. Trump v tomto státě ve volbách v roce 2016 těsně porazil Hillary Clintonovou a v pondělí se současný prezident chystá promluvit na severovýchodě Pensylvánie.

"Vím, že někteří chytrolíni tvrdí, že demokrati nechtějí jednotu. Tvrdí, že demokrati jsou naštvaní a že čím je kandidát naštvanější, tím má větší šanci získat demokratickou nominaci. Tomu ale nevěřím. Opravdu ne. Věřím, že demokrati chtějí tento národ sjednotit. O tom naše strana vždy byla. O tom je, o jednotě," řekl Biden.

Pokud lidé chtějí, aby prezident "ještě více rozděloval, aby je vedl se zaťatou pěstí, zavřenou rukou a tvrdým srdcem, aby démonizoval oponenty a chrlil nenávist, tak mne nepotřebují; mají prezidenta Donalda Trumpa", řekl někdejší viceprezident.

Bidenův umírněný vzkaz potenciálním voličům je podle agentury AP jednou z jeho hlavních předností a zároveň velkým riskem, dosud byla totiž debata velmi polarizovaná mezi republikány i demokraty. Bidenův centristický přístup by mu mohl získat přízeň nezávislých, ale může odpudit demokraty, kteří chtějí, aby proti Trumpovi stanul výraznější kandidát

"Chci agresivní změnu. O té zatím nemluvil, " citovala AP 45letou Jennifer Moyerovou, která se přišla na dnešní projev podívat. "Nechci střední cestu," doplnila.

Biden se o nejvyšší ústavní post ucházel v letech 1988 a 2008, v obou případech ale o demokratickou nominaci usiloval neúspěšně. Viceprezidentem byl za vlády Baracka Obamy od ledna 2009 do ledna 2017.

Fox News: Biden má o 11 procent vyšší preference než Trump

Washington - Bývalý americký viceprezident Joe Biden, který je favoritem na demokratickou nominaci do boje o Bílý dům, má o 11 procent vyšší preference než dosavadní prezident Donald Trump. Ukázal to průzkum televize Fox News. Bidena by po volbách v roce 2020 chtělo v Bílém domě vidět 49 procent dotázaných, Trumpa 38 procent.

O pět procent hlasů víc než Trump by ve volbách dostal Bernie Sanders, představitel levicového křídla demokratů. O dvě procenta by nynějšího prezidenta porazila massachusettská senátorka Elizabeth Warrenová, 38 procent hlasů jako Trump by dostala kalifornská senátorka Kamala Harrisová. Pete Buttigieg, starosta města South Bend ve státě Indiana, by s Trumpem o procento prohrál.

Podobný obrázek nabízí i anketa o popularitě mezi demokratickými kandidáty. Prvního Bidena preferuje 35 procent voličů Demokratické strany, pro Sanderse je 17 procent. Warrenovou by v primárkách podpořilo devět procent demokratických voličů, Buttigiega šest a Harrisovou pět.

Demokraté si svůj nominační sjezd naplánovali do Milwaukee, sejít se má 13. až 16. července 2020. Hlasovat o příští hlavě státu budou Američané tradičně v listopadu.