Biden varoval Putina před dopady invaze, Moskva mluví o hysterii Západu

Kyjev/Moskva/Washington - Americký prezident Joe Biden v dnešním telefonátu varoval ruského prezidenta Vladimira Putina před dopady možné ruské invaze na Ukrajinu. Jestliže Rusko Ukrajinu napadne, bude podle něj následovat rozhodná a rychlá odpověď. Podle Washingtonu přitom může ke vpádu ruských vojsk na Ukrajinu dojít "kdykoliv", i během olympiády. Server Politico s odvoláním na tři oficiální zdroje z Washingtonu a Evropy napsal, že by ruská invaze mohla začít ve středu 16. února. Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov po telefonátu Putina s Bidenem uvedl, že americká hysterie ohledně Ukrajiny "dosáhla svého vrcholu". Moskva dlouhodobě popírá, že by se na Ukrajinu chystala zaútočit.

Biden Putinovi během více než hodinového telefonátu řekl, že ruská invaze na Ukrajinu by s sebou přinesla "rozsáhlé lidské utrpení". Dodal, že Spojené státy jsou připravené na diplomacii, ale i "další možné scénáře". Kreml zatím telefonát oficiálně nekomentoval. Agentury Reuters a AFP s odvoláním na zdroj z americké administrativy uvedly, že rozhovor byl "profesionální a věcný", nepřinesl ale "žádnou podstatnou změnu". Jestli se chce Putin vydat cestou diplomacie, zůstává i po tomto telefonátu nejasné, doplnil zmiňovaný americký zdroj.

S ruským prezidentem dnes hovořil i jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron. Během telefonátu mu podle Elysejského paláce řekl, že "upřímný dialog není slučitelný s vyostřováním napětí" na hranici s Ukrajinou. Putin podle Kremlu označil obviňování Ruska z příprav invaze na Ukrajinu za "provokativní spekulace".

Ukrajinské ministerstvo zahraničí veřejnost varovalo před panikou a destabilizací kvůli obavám z invaze ruských vojsk. "Nyní je kriticky důležité zachovat klid, semknout se uvnitř země a vyvarovat se počínání narušujících stabilitu a vyvolávajících paniku," citoval z prohlášení ukrajinské diplomacie list Ukrajinska pravda.

Před vyvoláváním paniky varoval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Nejlepším přítelem našich nepřátel je panika v naší zemi, a tak veškeré informace, které vyvolávají jen paniku, nám nepomáhají," uvedl. "V informačním prostoru je nyní příliš mnoho informací o velké válce, kterou rozpoutá Rusko. Dokonce se mluví o konkrétním datu," dodal Zelenskyj a vybídl novináře, že jestli mají nějakou další stoprocentně věrohodnou informaci, že ruský útok začne 16. února, tak ať se o ní podělí.

V souvislosti se začátkem případné invaze se objevily různé spekulace. Web Politico a list The Wall Street Journal napsaly, že USA sdělily spojencům, že Rusko by mohlo zaútočit příští týden ve středu, i když Bidenův bezpečnostní poradce Jake Sullivan řekl pouze to, že invaze by mohla začít ještě v době konání zimních olympijských her v Pekingu. Do pátku se mnozí američtí představitelé a externí analytici domnívali, že pokud by Putin invazi nařídil, mohl by počkat až po ukončení her z úcty k čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi. Informaci o středě jako možném dni zahájení ruské invaze na Ukrajinu zveřejnil s odvoláním na své zdroje také německý časopis Der Spiegel.

Řada zemí, včetně USA, Británie či Německa, mezitím vyzvala své občany, aby okamžitě odcestovali z Ukrajiny. Kyjev mají opustit i američtí diplomaté, kteří nezastávají kriticky důležité pozice. Spojené státy se rovněž rozhodly z Ukrajiny stáhnout 160 členů floridské národní gardy, kteří pomáhali s výcvikem ukrajinských vojáků. Snížení počtu diplomatů ohlásilo i Rusko, které tento krok vysvětlilo obavami z "provokací".

Česká diplomacie kvůli stupňování hrozby ruské vojenské agrese proti Ukrajině varovala před cestami na Ukrajinu a do Běloruska. Čechům, kteří tam jsou, doporučila zvážit opuštění těchto zemí. Podobně se vyjádřilo i slovenské ministerstvo zahraničí. Slovenské velvyslanectví v Kyjevě a generální konzulát v Užhorodu zároveň opustí rodinní příslušníci vyslaných pracovníků.

Snahy o diplomatické jednání pokračují nadále i na úrovni ministrů. "Pokud má Rusko skutečně zájem diplomacií a dialogem vyřešit tuto krizi, kterou samo vytvořilo, jsme k tomu připraveni," vzkázal Moskvě americký ministr zahraničí Antony Blinken. "Musí se tak však dít v souvislosti se zmírněním napětí. Zatím jsme však z Moskvy viděli jen zvyšování napětí," dodal.

Ke snížení napětí vybízel Blinken i během následného telefonátu s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Varoval rovněž, že případná ruská invaze povede k "rozhodné, masivní a jednotné odpovědi" z obou břehů Atlantiku. Lavrov si naopak během telefonátu podle agentury TASS postěžoval, že americká "propagandistická kampaň" o údajně chystané ruské invazi vede Kyjev k sabotáži mírových dohod z Minsku z roku 2015, které ukončily velké boje mezi ukrajinskými vojsky a proruskými separatisty v Donbasu na východě Ukrajiny

Svůj ukrajinský protějšek Dmytra Kulebu pak Blinken ujistil o pevné podpoře Spojených států. Oba šéfové diplomacií spolu telefonovali v pátek. Blinken Kulebovi řekl, že Ukrajina nadále "těží z trvalé a neochvějné podpory Spojených států pro její suverenitu a územní celistvost“.