Biden v OSN zdůraznil potřebu spolupráce, avizoval kroky proti pandemii

New York - Svět musí spolupracovat víc než kdy dřív, protože osudy různých zemí a národů nikdy nebyly propojené více než nyní. S takovým vzkazem dnes vystoupil na Valném shromáždění OSN americký prezident Joe Biden. Svět podle něj musí postupovat rychle a jednotně, aby zastavil pandemii covidu-19, "klimatickou krizi" a porušování lidských práv. Za sílícího napětí mezi Washingtonem a Pekingem také uvedl, že USA si nepřejí novou studenou válku.

"Náš vlastní úspěch je svázán s úspěchy ostatních. Abychom zajistili výsledky pro náš vlastní lid, musíme také být silně v kontaktu se zbytkem světa," řekl americký prezident. "Naše bezpečí, naše prosperita a samotné naše svobody jsou, podle mě, propojené víc než kdy dřív. A proto musíme spolupracovat víc než kdy dřív," pokračoval.

Biden dnes promlouval k Valnému shromáždění OSN poprvé od nástupu do Bílého domu, kde v lednu vystřídal Donalda Trumpa. Podle deníku The New York Times přišel jeho prezidentský debut v momentě "silných nových pochybností" ohledně jeho slibu vrátit USA do pozice lídra na mezinárodní scéně.

Jedním z důvodů je nedávné chaotické ukončení americké vojenské mise v Afghánistánu, kde se po dvaceti letech ujalo moci radikální hnutí Tálibán. Biden v této souvislosti řekl, že Washington po období "neúprosné války" zahajuje "éru neúprosné diplomacie" a že použití vojenské síly by pro USA mělo být vždy až tou poslední možností.

"Mnohé z našich největších obav dnes nemají řešení v síle zbraní," uvedl Biden. USA podle něj hodlají využívat rozvojové pomoci a "investovat do nových způsobů, jak pozvednout lidi po celém světě". V této souvislosti prezident zmínil i pandemii covidu-19 a následně avizoval, že USA ve středu oznámí "dodatečné závazky" na podporu boje proti koronaviru. Připomenul při tom, že jeho země dosud rozeslala do zahraničí přes 160 milionů dávek vakcín proti nemoci covid-19.

Biden se poté věnoval i "klimatické krizi, která nemá hranice". Od odborníků prý slyší, že se svět rychle blíží do bodu, z něhož už není návratu. Vyzval lídry z celého světa, aby na listopadovou klimatickou konferenci v Glasgow přišli s "nejvyššími možnými ambicemi" a také oznámil, že bude prosazovat další zdvojnásobení amerických příspěvků na podporu ekologické transformace v rozvojových zemích.

Spojené státy si letos na jaře vytyčily nový klimatický cíl, kterým je pokles emisí skleníkových plynů do konce dekády o 50 až 55 procent ve srovnání s rokem 2005. Podle analýzy, kterou v pátek publikovala OSN, ovšem při dodržení aktuálně platných národních cílů svět do roku 2030 ani zdaleka neomezí emise do takové míry, jaká je potřebná k odvrácení katastrofálních následků změny klimatu.

Biden dnes uvedl, že v ekologických i dalších otázkách jsou USA připraveny spolupracovat s každou zemí, která usiluje o mírové řešení problémů. Ve svém projevu přímo nezmínil Čínu, jeho slova o nové studené válce ovšem zjevně souvisela s napjatými vztahy s Pekingem. USA podle Bidena nechtějí vidět svět rozdělený do "pevných bloků", budou ovšem "energicky soutěžit a vést svými hodnotami a silou".

Svět se musí probudit, je na pokraji propasti, řekl šéf OSN Guterres

Generální tajemník OSN António Guterres dnes v projevu ke světovým lídrům varoval před "největší kaskádou krizí v našich životech" a zkritizoval přístup mezinárodního společenství k pandemii covidu-19 nebo klimatickým změnám. Svět je podle něj na pokraji propasti a musí se probudit. Výstražné signály související se změnou klimatu prý dosahují "vrcholné intenzity".

"Svět se musí probudit. Jsme na pokraji propasti a jdeme špatným směrem," prohlásil Guterres na úvod svého projevu před zahájením všeobecné rozpravy, v níž v následujících hodinách a dnech vystoupí zástupci 193 členských zemí OSN.

Generální tajemník kromě pandemie a klimatických změn zdůraznil dramatický vývoj v zemích jako Afghánistán nebo Etiopie a kritizoval "vzestup nedůvěry a dezinformací" a "do očí bijící nerovnosti". Výstražné signály související se změnou klimatu podle něj dosahují "vrcholné intenzity".

"Chybí nám solidarita, a to v momentě, kdy ji nejvíc potřebujeme," řekl Guterres. Jako příklad uvedl propastný rozdíl v míře proočkovanosti proti covidu-19 mezi západním světem a rozvojovými zeměmi. Kritizoval skutečnost, že v některých zemích dávky vakcín končí v odpadu, zatímco "přes 90 procent Afričanů stále čeká na první dávku".

Kromě pandemie a změn klimatu budou zřejmě mezi hlavní témata Valného shromáždění OSN patřit soupeření Spojených států s Čínou nebo budoucnost Afghánistánu, kde se v srpnu po dvaceti letech opět ujalo moci radikální islámské hnutí Tálibán. Deník The New York Times řadí mezi další důležité body letošní vojenský převrat v Barmě, dohodu o íránském jaderném programu nebo "politické vakuum" na Haiti.

"Potřebujeme vést dialog. Potřebujeme pochopení. Potřebujeme investovat do prevence, zachovávání a upevňování míru," řekl generální tajemník OSN. V projevu odkázal také na napětí mezi Pekingem a Washingtonem, když uvedl, že bude nemožné čelit ekonomickým výzvám a jiným krizím v situaci, kdy "dvě největší ekonomiky světa" nebudou spolupracovat.

Prezidenti USA a Číny dostávají slovo hned v prvním bloku všeobecné rozpravy Valného shromáždění. Delegace členských zemí se v sídle OSN schází po roční pauze, neboť loňská vrcholná schůze kvůli covidu-19 probíhala dálkově. Letos platí jakýsi kombinovaný formát, v němž se někteří účastníci připojí přes internet a jiní vystoupí v zasedacím sále v New Yorku. Možnost promluvit k účastníkům na místě se podle agentury AP rozhodli využít zástupci více než 100 zemí.