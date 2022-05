Biden v Jižní Koreji vyzval k užší spolupráci s indo-pacifickým regionem

Soul - Budoucnost se bude psát v Indo-Pacifiku a nyní je čas, aby Spojené státy a podobně smýšlející partneři investovali jeden do druhého. Na úvod své návštěvy Jižní Koreje to dnes řekl Joe Biden, který zahájil svou první návštěvu Asie ve funkci amerického prezidenta. Šéf Bílého domu se po příletu vydal do výrobního centra polovodičů Samsung Electronics, kde se vůbec poprvé setkal s jihokorejským prezidentem Jun Sok-jolem. Ten se ujal vedení země teprve 10. května a slíbil, že s Washingtonem prohloubí vztahy.

Biden v souvislosti s výrobnou řekl, že představuje blízké vazby mezi oběma zeměmi, které je třeba dále rozvíjet. Americký prezident prohlášením odkazoval i na plány Samsungu, který chce v americkém Texasu vystavět novou továrnu za 17 miliard dolarů (asi 396 miliard korun). V USA možná bude stavět i automobilka Hyundai, ačkoliv definitivní plány na výstavbu nové továrny ještě neoznámila.

Prezident Jun při prohlídce podniku řekl, že Bidenova návštěva právě tohoto místa vyzdvihuje desetiletí stále hlubší spolupráce mezi USA a Jižní Koreou na poli mikročipů. Podle Bidena jsou čipy klíčovou technologií pro národní bezpečnost.

"Doufám, že dnešní návštěva přinese oživení korejsko-amerických vztahů na poli ekonomiky a bezpečnosti založených na pokročilých technologiích a budování zásobovacích řetězců," řekl Jun. Vyzval také Bidena, aby poskytl jihokorejským a americkým podnikům pobídky ke vzájemným investicím.

Čipy mají využití v mobilních i počítačových technologiích a na poli umělé inteligence. Válka na Ukrajině a pandemie covidu-19 narušily jejich dodávky a čipy se staly ohniskem technologického soupeření s Čínou, která je jejich velkým producentem.

Ačkoliv vyvažování čínského rozmachu v regionu má být jedním z klíčových témat Bidenovy cesty do Asie, ze strany Jižní Koreje lze očekávat spíše opatrnost. Peking je totiž hlavním obchodním partnerem Soulu.

Kromě Číny, ekonomické a obchodní spolupráce budou státníci jednat i o hrozbách ze strany Severní Koreje, která rozvíjí svůj jaderný a zbraňový program.

Návštěvu poznamenal incident Bidenovy ochranky. Dva členové bezpečnostní služby byli posláni domů poté, co jednoho z nich obvinily jihokorejské úřady, že se den před prezidentovým příletem v opilosti popral o taxi s jihokorejským občanem. Incident se stal před hotelem Grant Hyatt v Soulu, kde má Biden pobývat.

Americké úřady popřely, že by byl jejich zaměstnanec zatčen či zadržen, jak uváděly původní zprávy, jihokorejské úřady ho prý pouze vyšetřovaly. "Tajná služba si je vědoma incidentu, jehož součástí byli dva naši zaměstnanci mimo službu a který je potenciálním porušením našich pravidel," uvedl mluvčí bezpečnostní služby Anthony Guglielmi.

Po třídenní návštěvě Soulu odcestuje americký prezident do Japonska, kde svoji cestu po Asii zakončí na summitu skupiny Quad 24. května.