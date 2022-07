Biden: USA zůstanou angažovaným partnerem Blízkého východu

Džidda (Saúdská Arábie) - Spojené státy zůstanou aktivním a angažovaným partnerem Blízkého východu a nedopustí, aby Írán získal jaderné zbraně. Řekl to dnes americký prezident Joe Biden na summitu zemí Perského zálivu. Biden rovněž apeloval na lídry arabských států, aby zajistili ve svých zemích svobodu slova a dodržování lidských práv.

"Neodejdeme a nenecháme vakuum, které by mohly zaplnit Čína, Rusko nebo Írán," řekl Biden v Džiddě na začátku summitu Rady pro spolupráci arabských států Perského zálivu (GCC), kterou tvoří Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Kuvajt, Omán a Katar. Schůzky se účastní i představitelé Iráku, Egypta a Jordánska a lídři na ní hovoří o bilaterálních vztazích a bezpečnosti, zejména s ohledem na obavy z íránského jaderného programu.

Biden uvedl, že USA budou pokračovat v aktivním a angažovaném partnerství na Blízkém východě. Zdůraznil také, že je prvním americkým prezidentem na návštěvě regionu od doby, co se USA stáhly z Afghánistánu. "Jsem pyšný na to, že můžu říci, že skončila doba pozemních válek v regionu, kde bylo přítomno velké množství amerických jednotek," dodal Biden. USA nadále pokračují v boji proti ozbrojeným radikálům na Blízkém východě, své jednotky ale z oblasti už z velké části stáhly.

Americký prezident rovněž na summitu apeloval na představitele arabských zemí, z nichž některé jsou kritizovány za represe vůči kritikům či nedodržování práv žen či menšin, aby umožnili svobodu slova. "Budoucnost patří zemím, které využijí plný potenciál svého obyvatelstva a dovolí lidem kritizovat své lídry bez strachu z represí," uvedl Biden.

USA ale potřebují zejména Saúdskou Arábii na své straně jako spojence i jako ropnou velmoc, nyní i v souvislosti s válkou na Ukrajině a rostoucími cenami energetických surovin. Žádná ze zemí účastnících se summitu se nepřipojila k USA a dalším západním zemím v protiruských sankcích, uvedla AP.

Biden v Saúdské Arábii už v pátek jednal s tamním králem Salmánem a korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Před Saúdskou Arábii navštívil také palestinská území a Izrael, kdy bylo cílem jeho cesty také posílit spolupráci Izraele s některými arabskými státy.

USA před summitem se státy Perského zálivu informovaly o cestě Rusů do Íránu

Krátce před vrcholnou schůzkou amerického prezidenta Joea Bidena s představiteli zemí Perského zálivu Blízký dům informoval, že zástupci Ruska v poslední týdnech dvakrát navštívili letiště ve středním Íránu, kde si prohlédli drony schopné nést zbraně, aby je mohli případně koupit a použít na Ukrajině. Agentura AP napsala, že Biden se na dnešním summitu bude snažit semknout země regionu proti Íránu.

Summitu v Džiddě se zúčastní zástupci Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Bahrajnu, Kuvajtu, Ománu a Kataru. Pozvánku dostaly i Irák, Egypt a Jordánsko. Jde o země, které se nepřipojily k sankcím proti Rusku, které na něj kvůli invazi na Ukrajinu uvalily Spojené státy, EU a jejich spojenci. Spojené arabské emiráty jsou do jisté míry finančním útočištěm pro ruské miliardáře a jejich luxusní jachty, Egypt vítá ruské turisty.

To, že Bílý dům zveřejnil satelitní snímky dokládající cesty Rusů do Íránu na prohlídky dronů, by mohlo Bidenově administrativě pomoci využít obav mnoha arabských států z íránského jaderného programu a jeho dalších záškodnických aktivit v regionu, uvádí AP. Zástupce americké administrativy, který s novináři mluvil před dnešním summitem, řekl, že snahy Moskvy získat íránské drony ukazují, že Rusko "sází na Írán".

Biden dnes podle představitelů Bílého domu představí svoji doposud nejucelenější vizi pro oblast Perského zálivu a jak s jejími státy mohou USA spolupracovat. Na programu bude i jednání o cenách energie, které vyhnala vzhůru ruská invaze na Ukrajinu, nicméně Bidenovi poradci upozorňují, že nelze očekávat, že by dnes padly konkrétní závěry ohledně zvýšení těžby ropy. Biden bude se zeměmi Perského zálivu mluvit i o stabilitě a bezpečnosti v oblasti, nejistotě v zásobování potravinami, změnách klimatu a pokračující hrozbě terorismu.