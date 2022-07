Biden: USA trvají na vyvození odpovědnosti za vraždu palestinské novinářky

Betlém - USA budou trvat na vyšetření a vyvození důsledků z vraždy palestinské novinářky Šírín abú Aklahové. Po schůzce s palestinským vůdcem Mahmúdem Abbásem to v Betlémě řekl americký prezident Joe Biden, který dnes končí návštěvu Izraele a palestinského Západního břehu Jordánu, již zahájil ve středu.

Smrt abú Aklahové při květnovém zásahu izraelských vojáků na Západním břehu Jordánu je předmětem sporů o vinících. Izrael tvrdí, že ji mohli zabít i Palestinci, kteří na místě také stříleli. Podle palestinské samosprávy novinářku usmrtili Izraelci a šlo o záměr, nikoli o nešťastnou náhodu. USA připustily, že smrtící zbraň mohla být izraelská, ale zásah podle nich nebyl záměrný.

Abú Aklahová pracovala pro stanici Al-Džazíra, byla na místě pracovně a měla ochrannou vestu označenou viditelně novinářským logem. Kromě palestinského měla také americké občanství.

Mnozí palestinští novináři, kteří dnes provázeli Bidena při návštěvě východního Jeruzaléma a Betléma, přišli v černých tričkách s podobiznou abú Aklahové. V místnosti, kde se v Betlémě konala tisková konference, byla prázdná židle s její fotografií.

Abbás na tiskové konferenci řekl, že je připraven k mírovým rozhovorům s Izraelem. "Zdůraznili jsme význam obnovy základů, na nichž byl vystavěn mírový proces, na dvoustranném řešení, kdy Palestina vznikne v hranicích před válkou v roce 1967. Není snad čas na ukončení (izraelské) okupace a na to, aby náš národ získal svobodu a nezávislost?" řekl Abbás.

Biden prohlásil, že je nutné posílit palestinské instituce. "Palestinský národ trpí, lze to cítit," řekl. Podle něj ale není pro obnovu jednání s Izraelem správná doba. USA nepřestanou usilovat o sblížení obou stran, řekl Biden, který se už v Izraeli přihlásil k tomu, že dlouholetý konflikt ukončí vytvoření samostatné Palestiny, tedy takzvané dvoustátní uspořádání.

Biden má dnes v Betlémě zavítat ještě do baziliky Narození Páně a pak odjet do Izraele, odkud odletí jako první americký prezident přímým letem do saúdskoarabské Džiddy k jednání s arabskými politiky.