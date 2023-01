Biden: USA Kyjevu letouny F-16 nedodají; dle Macrona není nic vyloučené

Washigton/Paříž - Spojené státy nedodají Ukrajině bojové letouny F-16, o které Kyjev žádá. Dnes to uvedl americký prezident Joe Biden. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona není dodávka stíhaček vyloučená, musela by však dodržet přísná omezení, napsala agentura AFP.

Na tiskové konferenci dnes Biden také oznámil, že chce navštívit Polsko, ale neuvedl termín. Podle informací médií by americký prezident mohl přicestovat do Evropy kolem 24. února, prvního výročí ruské invaze na Ukrajinu.

"Nic není v principu zakázáno," řekl o dodávce bojových letounů Ukrajině francouzský prezident Emmanuel Macron. Stanovil však některé podmínky. Dodávka by nesměla vést ke zvýšení intenzity konfliktu, letouny by nesměly být použity pro útoky na ruské území a poskytnutí strojů by nesmělo oslabit bojeschopnost francouzského letectva.

O poskytnutí bojových letounů mluví ukrajinští představitelé. Podle tisku po schválení dodávek těžkých tanků o tom debatují i západní spojenci Ukrajiny. O víkendu deník El País citoval mluvčího ukrajinského letectva, podle kterého Kyjev nejvíce stojí o stroje americké výroby F-16. Jako alternativy uvedl francouzské stíhačky Rafale a švédské stroje Jas-39 Gripen.