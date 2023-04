Biden u příležitosti 25. výročí Velkopáteční dohody navštíví Severní Irsko

Washington - Americký prezident Joe Biden dnes přijede na návštěvu Severního Irska. Učiní tak u příležitosti 25. výročí podpisu takzvané Velkopáteční dohody, která ukončila desetiletí násilností v této části Spojeného království. Ve středu se Biden přesune do Irska.

Velkopáteční dohoda z 10. dubna 1998 ukončila tři desítky let trvající sektářské násilí mezi probritskými protestanty a katolickými republikány, za které zaplatilo životem na 3500 lidí. Dohodu pomohly zprostředkovat Spojené státy.

Dohoda rovněž definovala systém vládnutí v této části ostrovního království, který je založen na společné vládě unionistů a republikánů. Činnost severoirské vlády však svou neúčastí více než rok de facto blokuje hlavní unionistická strana DUP, a to kvůli nesouhlasu s pobrexitovým uspořádáním v Severním Irsku. Londýn stranu dosud marně vyzývá, aby se do severoirské vlády vrátila.

Přesný program Bidenovy návštěvy nebyl zveřejněn. Známé je zatím to, že ho po příletu do Belfastu dnes večer přivítá britský premiér Rishi Sunak. Kvůli přetrvávající nefunkčnosti severoirské vlády v programu bude pravděpodobně chybět setkání se severoirskými lídry, uvedla stanice BBC. Severoirská média minulý týden také informovala, že Biden se chystá pronést projev na Ulsterské univerzitě.

Ve středu se americký prezident přesune do Irska, které je zemí jeho předků. Ke svému irskému původu se katolík Biden veřejně hlásí. Setrvat má v ostrovní zemi až do pátku. Promluvit by měl mimo jiné v parlamentu v Dublinu, navštíví ale také několik míst spojených s jeho předky.