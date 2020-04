Biden: Trump se pokusí odložit listopadové prezidentské volby

New York - Donald Trump se pokusí odložit listopadové prezidentské volby, aby si zajistil obhajobu mandátu. Podle amerických médií to ve čtvrtek prohlásil jeho pravděpodobný demokratický protikandidát Joe Biden. Trump je vystaven kritice za vedení země v době koronavirové krize, ve svých názorech se často dostává do sporu s epidemiology. Posměch vyvolalo jeho čtvrteční doporučení hubit virus injekcemi dezinfekce.

"Zapamatujte si má slova, pokusí se nějak volby odložit, vymyslí si nějaké zdůvodnění, proč se nemohou konat. Je přesvědčen, že to je jediný způsob, jak si zajistit vítězství," řekl bývalý viceprezident Biden na videokonferenci se svými příznivci.

Biden návrhy na odklad voleb opakovaně odmítá, přestože epidemie silně ovlivnila i výběr Trumpova protikandidáta, když si v řadě států vynutila odklad demokratických primárek.

Biden připomíná, že Američané volby nezrušili ani za druhé světové války. Právní experti Demokratické strany navíc podle serveru Politico soudí, že prezident nemá pro odklad voleb dostatečné pravomoci.