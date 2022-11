Biden svolal mimořádnou schůzku G7 a dalších zemí kvůli explozi v Polsku

Nusa Dua - Americký prezident Joe Biden svolal na dnešek mimořádnou schůzku představitelů zemí G7 a NATO, kteří se účastní summitu G20 v Indonésii. Šéf Bílého domu tak podle agentury AP reagoval na explozi v Polsku u hranic s Ukrajinou, při které v úterý odpoledne zemřeli dva lidé. Polské ministerstvo zahraničí v noci na dnešek uvedlo, že tam spadla raketa vyrobená v Rusku.

Jednání se podle AP účastní vrcholní představitelé skupiny G7 - tedy Spojených států, Francie, Německa, Británie, Itálie, Kanady a Japonska. Připojili se k nim také lídři Španělska, Nizozemska a Evropské unie. Na začátku jednání, které pokračovalo za zavřenými dveřmi, s novináři nemluvili, poznamenala agentura AFP.

Na polskou vesnici Przewodów na východě Polska nedaleko hranic s Ukrajinou dopadla v úterý odpoledne podle polského ministerstva zahraničí raketa vyrobená v Rusku. Polská diplomacie nespecifikovala, kdo ji vystřelil. V souvislosti s tímto incidentem si předvolala ruského velvyslance ve Varšavě, aby podal vysvětlení.

Polský prezident Andrzej Duda byl ohledně původu střely opatrnější a uvedl, že úřady zatím s jistotou neví, kdo ji odpálil ani kde byla vyrobena, podotkla AP. Uvedl, že byla "s největší pravděpodobností" vyrobena v Rusku, ale ještě se to ověřuje. Pokud by se tato informace potvrdila, bylo by to poprvé od ruské invaze na Ukrajinu, kdy ruská zbraň zasáhla území některé z členských zemí NATO, podotkla AP.

Kvůli incidentu se dnes mají sejít také velvyslanci členských zemí NATO.

Moskva už dříve své zapojení popřela. Výbuchy se polskou obcí ozvaly přibližně v době, kdy ruské invazní síly zasáhly vzdušnými útoky města a energetickou infrastrukturu po celé Ukrajině včetně její západní části, která hraničí s Polskem.