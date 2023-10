Biden špatně slyšel otázku; zdálo se, že je pro odložení pozemní invaze do Gazy

Americký prezident Joe Biden při nástupu do speciálu Air Force One, 20. října 2023.

Americký prezident Joe Biden při nástupu do speciálu Air Force One, 20. října 2023. ČTK/AP/Susan Walsh

Washington - Americký prezident Joe Biden špatně slyšel otázku novinářů týkající se Izraele a rukojmích, které drží radikální palestinské hnutí Hamás, a proto z jeho odpovědi vyznělo, že by byl pro odložení izraelské pozemní operace do Pásma Gazy. S odvoláním na prohlášení Bílého domu o tom dnes informuje agentura Reuters. V pátek Hamás propustil první dvě Američanky - matku s dcerou, dalších asi 200 rukojmích ale palestinští ozbrojenci stále drží.

Osmdesátiletý prezident v pátek večer místního času (v noci na dnešek SELČ) dostal od novinářů při nástupu do speciálu Air Force One dotaz, jestli by měl Izrael kvůli propuštění dalších rukojmích odložit chystanou pozemní operaci v Gaze, a odpověděl na ni jednoduše: "Ano".

Nedlouho poté ale Bílý dům uvedl, že Biden byl daleko a v hlučném prostředí otázku neslyšel dobře. Myslel si, že se novináři ptají, jestli by byl rád, kdyby bylo propuštěno více rukojmích.

Server listu The Times of Israel ale informoval, že americká vláda i vlády některých evropských zemí, jejichž občané byli uneseni, skutečně tlačí na Izrael, aby kvůli rukojmím odložil pozemní invazi do Gazy. Obávají se, že invaze na dohlednou dobu zmaří snahy o propuštění dalších rukojmích, řekl listu vysoce postavený diplomatický činitel.

V pátek se i díky mezinárodnímu vyjednávání, do něhož byl zapojen také Katar a Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK), podařilo dosáhnout propuštění Judith Raananové a její dcery Natalie. Obě ženy zadržované od útoku Hamásu na Izrael ze 7. října jsou podle všeho v pořádku. Domů do Chicaga by se Natalie podle svého bratra mohla vrátit zřejmě v příštím týdnu.

"Dva z našich rukojmích jsou doma, nevzdáme se úsilí o návrat všech našich rukojmích a pohřešovaných osob. Souběžně s tím pokračujeme v boji až do vítězství," uvedl v reakci na propuštění dvojice izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Hamás tvrdí, že v Pásmu Gazy drží 200 rukojmích a 50 dalších je v rukách jiných ozbrojených skupin. Přes 20 rukojmích podle Hamásu zabily izraelské nálety.

K propuštění všech dětí, které Hamás zadržuje, vyzývá petice, kterou podepsalo 86 nositelů Nobelovy ceny. Jejich zadržování je podle petice válečným zločinem a těžkým zločinem proti lidskosti jako takové.

Reuters také citovala Bidenovo vyjádření k jedné z možných příčin útoku Hamásu, kterou podle něj byla snaha radikálů narušit sbližování a snahy o normalizaci vztahů mezi Izraelem a Saúdskou Arábií. Rijád před týdnem rozhovory s Izraelem přerušil právě kvůli bojům s Palestinci.