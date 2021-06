Biden souhlasí s Putinem, že vztahy jejich zemí jsou na nízkém bodě

Moskva - Americký prezident Joe Biden dnes na summitu zemí G7 v Carbis Bay v Británii řekl, že souhlasí s výrokem svého ruského protějšku Vladimira Putina, podle něhož jsou americko-ruské vztahy nejhorší za řadu let, informovala agentura Reuters. Putin to uvedl v sobotu v rozhovoru s americkou televizní stanicí NBC. Dnes ale před chystaným středečním setkáním se šéfem Bílého domu v Ženevě mluvil o potřebě obnovit dialog a soustředit se na společné zájmy, uvedla agentura Interfax.

V rozhovoru s americkou televizní stanicí zveřejněném v noci z pátku na sobotu Putin prohlásil, že současné vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem jsou na nejnižším bodě za řadu let. Dnes nicméně uvedl, že USA před středečním summitem v Ženevě omezují negativní rétoriku vůči Rusku. S Bidenem chce Putin diskutovat mimo jiné o strategické stabilitě, regionálních konfliktech a o životním prostředí.

Biden dnes reagoval, že s Putinovým výrokem týkající se špatné kondice vzájemných vztahů souhlasí. "Myslím, že (Putin) má pravdu, že naše vztahy jsou na nízkém bodě," řekl. Podle něj vztahy kalí skutečnost, že v minulosti Putin mnohokrát nejednal v souladu s mezinárodními normami.

Americký prezident také uvedl, že podle jeho informací byl jeho ruský protějšek zapojen do ovlivňování amerických voleb. "Zkontroloval jsem to, měl jsem přístup k záznamům všech zpravodajských služeb. Byl do těchto aktivit zapojen," řekl Biden.

Biden dal ale zároveň tento týden najevo, že Spojené státy neusilují o konflikt s Ruskem. "Chceme stabilní a předvídatelné vztahy," řekl. Dodal však, že USA budou razantně reagovat v případech zapojení ruské vlády do "škodlivých aktivit". Podtrhl, že nejlepší způsob jak vyřešit problematické body je setkat se s Putinem osobně a diskutovat s ním.

Zatímco Biden vyzdvihuje potřebu konfrontace, ruský lídr se naopak v dnešních komentářích o svých očekáváních od setkání soustředil na možnosti prohloubení spolupráce. Podle něj existují oblasti, kde Rusko a USA mohou efektivně podnikat společné kroky. Putin také vyjádřil ochotu Ruska vydávat do USA hackery, pokud za tím účelem obě země uzavřou smlouvu a Washington se zaváže k témuž.

Za hlavní cíle setkání Putin považuje "obnovit osobní kontakty, vztahy, navázat přímý dialog, vytvořit skutečně fungující mechanismy v těch oblastech, které představují společné zájmy,“ citovala agentura Interfax úryvek Putinova rozhovoru se státní televizí.

Rusko-americké vztahy jsou v poslední době mimořádně napjaté například kvůli nedávnému uvalení sankcí na Rusku ze strany USA a vzájemnému vyhoštění diplomatů. Moskva také zařadila USA spolu s Českem na seznam "nikoliv přátelských" zemí.