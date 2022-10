Biden slíbil, že by vetoval případný pokus republikánů o zákaz potratů v USA

Washington - Americký prezident Joe Biden v pátek slíbil, že by vetoval případný pokus republikánů o zákaz potratů v celých Spojených státech, pokud by republikáni ovládli Kongres po listopadových volbách v polovině funkčního období hlavy státu.

Biden v rozhovoru s televizní stanicí MSNBC odpověděl na otázku, co by udělal na ochranu ženských práv v případě, že by republikáni získali kontrolu nad zákonodárnou mocí, slovy: "Vetoval bych všechno, co udělají."

Demokratický prezident se tento pokusil mobilizovat levicovou voličskou základnu slibem, že pokud demokraté volby příští měsíc vyhrají, podepíše v lednu zákon zaručující právo na potrat. Demokraté by však mohli v listopadových volbách přijít o většinu ve Sněmovně reprezentantů a možná i v Senátu, upozorňuje agentura Reuters.

Prezident se snaží sjednotit stranu a její příznivce kolem potratových práv, která výrazně omezilo rozhodnutí Nejvyššího soudu USA před téměř čtyřmi měsíci. Soud anuloval ústavní právo na ukončení těhotenství a regulaci potratů vrátil do rukou jednotlivých států USA.