Biden si myslí, že by jeho inauguraci neměly doprovázet davy lidí

Washington - Budoucí americký prezident Joe Biden se domnívá, že by kvůli epidemii koronaviru neměly jeho inauguraci doprovázet velké davy lidí. Uvedení do úřadu nového prezidenta, které je na plánu 20. ledna příštího roku, většinou ve Washingtonu sledují desítky tisíc diváků. Tradiční průběh ceremoniálu by však měl být zachován.

Biden v pátek uvedl, že jeho tým spolupracuje s organizátory letošního sjezdu Demokratické strany, který se uskutečnil převážně online. Chtějí připravit inauguraci, která by nezvýšila riziko rychlejšího šíření covidu-19.

"Lidé chtějí slavit," řekl Biden ve Wilmingtonu ve svém domovském státě Delaware. "Lidé chtějí, aby mohli říci, že se předala štafeta. Že jdeme dál a že demokracie funguje."

"Ale řekl bych, že nejspíš nebude velká přehlídka na Pennsylvania Avenue (mezi Kapitolem a Bílým domem). Domnívám se však, že po celé Americe uvidíme mnoho aktivit ve virtuálním prostoru, kterých se zúčastní více lidí než dříve," uvedl Biden

U washingtonského Kapitolu, tedy sídla Kongresu, již začala stavba pódia, ze kterého nový prezident přednese inaugurační projev. Ceremonii většinou přihlíží desítky až stovky tisíc lidí. Inauguraci současného prezidenta Donalda Trumpa doprovázely spory o počtu diváků uvedení do úřadu. Trumpův tým tehdy kritizoval média za snímky, které ukazovaly, že ceremoniál sledovalo méně lidí než inauguraci Trumpova předchůdce Baracka Obamy.

Změny v průběhu ceremoniálu ale Bidenův tým zatím neoznámil. Otázkou zůstává, jak se zachová Trump, který zatím porážku ve volbách odmítá uznat a zda se Bidenovy inaugurace zúčastní. Ceremoniál začíná společnou cestu odcházejícího a nového prezidenta z Bílého domu na Kapitol, kde nový prezidenta skládá přísahu. Podle informací z rodinného kruhu by Trump mohl využít inauguraci k oznámení své kandidatury v příštích prezidentských volbách v roce 2024, píše agentura Reuters.