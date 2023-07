Biden se ve Windsoru setkal s Karlem III., debatovali spolu o klimatu

Londýn - Změna klimatu a s ní související výzvy byly hlavním tématem dnešního setkání amerického prezidenta Joea Bidena a britského krále Karla III. na hradě Windsor. Ačkoli se nejednalo o honosnější státní návštěvu, šéfa Bílého domu i tak čekalo slavnostní uvítání velšskou gardou. Na místě také zazněly britská a americká hymna, informovala agentura AP.

Fotogalerie

Biden do Británie přiletěl v neděli večer a dnes dopoledne v Londýně hovořil s britským premiérem Rishim Sunakem. Oba přitom vyzdvihli pevné spojenectví svých zemí. Po setkání s králem americký prezident pokračoval v cestě do Litvy, kde v úterý začíná dvoudenní summit NATO.

Na hrad Windsor Biden z Londýna přiletěl svým vrtulníkem, následně jej přivezlo auto na nádvoří, kde na něj čekal král a slavnostní přivítání.

Biden s králem podle britských médií diskutoval především o změně klimatu, což je téma, kterému se oba lídři dlouhodobě věnují, a o tom, jak financovat iniciativy zaměřené na řešení tohoto problému. Prezident se také zúčastnil debaty s investory a filantropy, které vyzval, aby v rozvojových zemích více podporovali přechod na čistou energii. Ke kulatému stolu při této diskuzi usedl i prezidentův zmocněnec pro klimatické otázky John Kerry.

Čtyřiasedmdesátiletý Karel, který byl korunován v květnu, učinil životní prostředí významnou součástí svých aktivit a dlouhodobě bojuje za ochranu člověkem nedotčené přírody i proti změně klimatu. Biden zase označil klimatickou změnu za jednu ze čtyř krizí, kterým je jako prezident odhodlán čelit, vedle boje proti covidu-19, obnovy ekonomiky a nastolení větší rovnosti ve Spojených státech.

Osmdesátiletý Biden naposledy oficiálně jednal s Karlem, tehdy ještě jako s princem Charlesem, na klimatickém summitu COP26 ve skotském Glasgow v listopadu 2021. Americký prezident se loni v září zúčastnil také státního pohřbu Karlovy matky, královny Alžběty II., a recepce pro hlavy států v Buckinghamském paláci večer před obřadem. Karlovy korunovace se prezident nezúčastnil, místo sebe vyslal první dámu Jill Bidenovou.

Biden a král Karel se během dnešního snažili dát najevo své stále se rozvíjející přátelství. Poté, co si potřásli rukama, položil Biden ruku na Karlovu paži a pak na králova záda, když se blížili k vyhlídkové plošině, aby si prohlédli čestnou stráž. Působili uvolněně a srdečně - v kontrastu s formálnějšími setkáními amerických prezidentů s britskou královskou rodinou v minulosti, napsala AP.

Názory zesnulé královny Alžběty II. na politiku a politické otázky byly přísně střeženým tajemstvím a její setkání se světovými vůdci byla téměř výhradně ceremoniální. Karel se po desetiletí jako následník trůnu vyjadřoval k otázkám od architektury po životní prostředí a i nyní, když je králem, se dál živě zajímá o klimatické změny.

Biden se v Londýně setkal se Sunakem, vzájemné vztahy označil za skálopevné

Biden se dnes dopoledne v Downing Street setkal s britským premiérem Rishim Sunakem. Vztahy mezi Spojenými státy a Spojeným královstvím šéf Bílého domu při té příležitosti označil za "skálopevné". Sunak USA a Británii označil za jedny z nejbližších spojenců, informuje zpravodajský web BBC, podle něhož setkání obou lídrů trvalo přibližně 40 minut. Sunakův mluvčí později doplnil, že oba lídři jednali o pomoci Ukrajině včetně poskytnutí kazetové munice Washingtonem nebo o potřebě rychlého vstupu Švédska do Severoatlantické aliance, uvedla agentura Reuters.

K sídlu premiéra Biden přijel v prezidentské limuzíně, které se přezdívá Zvíře (The Beast). Krátce nato si podali ruku na červeném koberci přede dveřmi. Na dalších zveřejněných záběrech Sunak s Bidenem hovoří v křesílkách na zahradě nad šálkem čaje.

Biden Sunakovi řekl, že by se nemohl setkat "s bližším přítelem a větším spojencem". Sunak řekl, že budou hovořit o tom, jak posílit spolupráci a o společné ekonomické bezpečnosti. Znovu se setkají na summitu NATO v Litvě, který začíná v úterý. "V této alianci stojíme jako dva nejpevnější spojenci a vím, že budeme chtít udělat vše pro posílení euroatlantické bezpečnosti," poznamenal Sunak s odkazem na nadcházející vrcholnou schůzku.

Sunak Bidenovi řekl, že Británie je signatářem mezinárodní úmluvy, která od používání kazetové munice odrazuje. "Stojíme si za svými závazky vyplývajícími z úmluvy," uvedl Sunakův mluvčí a dodal, že každá země se musí rozhodnout sama. Podle mluvčího bylo americké rozhodnutí složité a vynutilo si ho Rusko, uvedla agentura Reuters.

Mluvčí Downing Street rovněž podle serveru The Guardian odmítl spekulace, že se Británie a USA rozcházejí v názoru na členství Ukrajiny v NATO. Toto tvrzení podle mluvčího "není přesné". Británie podporuje vstup Ukrajiny do aliance, o mechanismu bude diskutovat se spojenci, dodal Sunakův mluvčí.

Sunak, kterého čekají do konce příštího roku volby, a Biden udržují úzké vztahy, od nástupu britského premiéra do funkce v říjnu loňského roku. Jednalo se o jejich šesté setkání. Biden, který do Británie přiletěl v neděli, po jednání v Downing Street v koloně odjel do Windsoru, kde se setká s britským králem Karlem III.

Od svého nástupu do funkce je Biden na návštěvě Británie již popáté, což je více než se podařilo jeho předchůdci Donaldu Trumpovi. Nejčastějším návštěvníkem Británie z řad amerických prezidentů byl podle zpravodajského webu BBC Bill Clinton.

Odpoledne bude americký prezident pokračovat v cestě do Litvy, kde v úterý začíná summit NATO.