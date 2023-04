Biden se v Irsku setkal s příbuznými a navštívil hrad

Dublin - Americký prezident Joe Biden se dnes odpoledne v rámci své návštěvy Irska setkal se svými vzdálenými irskými příbuznými. Lidé ho vítali s transparenty "Vítej, bratranče Joe" a americkými vlajkami. Irský ministr zahraničí Micheál Martin pak Bidena provedl po zřícenině hradu Carlingford z roku 1190, informovala BBC.

Carlingford v irském hrabství Louth má pro Bidena osobní význam. Právě zde se narodil jeho prapředek Owen Finnegan, který v roce 1894 emigroval do Spojených států. Biden se ke svým irským kořenům hrdě hlásí. Konkrétní příbuzné jeho tým vypátral při přípravách na volby v roce 2016.

Průběh Bidenovy cesty zásadně ovlivnilo počasí, píše server The Irish Times. Biden měl totiž původně z Dublinského letiště do Carlingfordu letět vrtulníkem, kvůli silnému větru a dešti ale nakonec jel v koloně aut.

Biden by dnes měl ještě zavítat do obce Dundalk, kde na něj navzdory dešti čekají v ulicích přinejmenším stovky lidí. Večer pak bude americký prezident pokračovat zpátky do Dublinu, kde stráví noc.

Biden dnes přijel do Irska ze Severního Irska, které je součástí Británie. Americký prezident stráví na ostrově, kterým po tři desetiletí zmítaly konflikty, celkem čtyři dny. Biden přicestoval u příležitosti oslav 25 let od podpisu Velkopáteční dohody.